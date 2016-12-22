Фильм «Движение вверх» заработал в прокате 3 млрд руб.

Отечественная спортивная драма «Движение вверх» за восемь недель проката заработала в России и странах СНГ 3 млрд руб. Ранее эту отметку удалось преодолеть только «Аватару» Джеймса Кэмерона

Фото: Елена Никитченко / ТАСС

Кассовые сборы спортивной драмы «Движение вверх» Антона Мегердичева по итогам восьмого уик-энда проката в России и СНГ (за исключением Украины) превысили 3 млрд руб., сообщил РБК в понедельник, 19 февраля, ​Вадим Верещагин​, директор по кинопрокату компании «Централ Партнершип» — дистрибьютора фильма​. Только в России фильм, по данным дистрибьютора на вечер понедельника, 19 февраля, заработал 2,927 млрд руб., с учетом других стран СНГ — 3,002 млрд руб.

На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) указано, что по состоянию на 17:30 мск 19 февраля кассовые сборы «Движения вверх» в России составляют 2,888 млрд руб.

Видео: Central Partnership / YouTube

Ранее собрать в российском прокате более 3 млрд руб. удалось лишь одной картине — вышедшему в 2009 году в формате 3D американскому «Аватару». Бокс-офис этого фантастического фильма, снятого режиссером Джеймсом Кэмероном, достиг в России и СНГ 3,6 млрд руб., свидетельствуют данные «Бюллетеня кинопрокатчика».

«Движение вверх», продюсеры которого — студия «Тритэ» Никиты Михалкова и гендиректор телеканала «Росси​​я 1» Антон Златопольский, — единственный отечественный фильм, который преодолел планку не только в 3 млрд, но и в 2 млрд руб. Это произошло на четвертой неделе проката.

По итогам текущей кинонедели — с 15 по 21 февраля — «Движение вверх» занимает, согласно данным ЕАИС, в российском прокате третье место (25,3 млн руб.), пропуская вперед лишь дебютировавшую в прошлый четверг отечественную мелодраму «Лед» (441 млн руб.) и американские «50 оттенков свободы» (107 млн руб.).

Кинотеатры, расписывая сеансы, не отдавали явного преимущества фильму «Движение вверх», а ориентировались исключительно на зрительский спрос, ​уверяет гендиректор сети «Киномакс» Дмитрий Нартов.

В первую неделю проката — с 28 декабря по 3 января — доля сеансов «Движения вверх» в кинотеатрах составила в среднем 25%, следует из данных аналитического отчета ЕАИС. «Движение вверх» стартовало в новогодние праздники, когда роспись сеансов, как правило, очень плотная, напоминает Нартов. По его словам, ​отдать какое-то сверхпреимущество одной картине в такой ситуации просто невозможно.

В последующие три недели доля «Движения вверх» в общем числе сеансов была чуть ниже — от 21 до 23%. Но все равно на спортивную драму приходилось большинство сеансов. И только на пятой неделе проката кинотеатры отдали преимущество при росписи сеансов другим фильмам. Доля «Движения вверх» составила лишь 14%, тогда как третьей серии фантастического боевика «Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти» — 26%, а комедии «Зомбоящик» от продюсеров Comedy Club — 22%.

Фильм «Аватар» выходил в премиальных форматах 3D и IMAX, на которые приходилась существенная часть сборов, соответственно, билеты на «Аватар» были в среднем дороже, чем «Движение вверх», которое демонстрируется в обычном 2D-формате, отмечает президент сети «Каро» Ольга Зинякова. Средняя цена билета на «Аватар» в российских кинотеатрах составила 261 руб., на «Движение вверх» — 248 руб., свидетельствуют расчеты РБК на основе данных «Бюллетеня кинопрокатчика».

Если в ближайшее время не будет телевизионной или онлайн-премьеры​ и создатели и дистрибьютор будут продолжать маркетинговую поддержку «Движения вверх», продлевая прокат картины, то у фильма есть шансы преодолеть рекорд «Аватара», считает Зинякова,

Телевизионная премьера фильма Антона Мегердичева состоится на канале «Россия 1» в конце 2018 года, уточнили РБК в пресс-службе ВГТРК.

Преодолев планку в 3 млрд руб., «Движение вверх» стало самым успешным российским фильмом и на глобальном уровне. В пересчете на доллары, в которых сравнивается бокс-офис разных стран, отечественная спортивная драма заработала в России и странах СНГ (без учета Украины) около $53,2 млн. Таким образом, фильм обошел предыдущих лидеров проката в долларовом исчислении — историческую ленту 2013 года «Сталинград», сборы которой в России, по данным Box Office Mojo, составил чуть больше $52 млн, и комедии 2007 года «Ирония судьбы. Продолжение» с $50 млн.