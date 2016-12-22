«Движение вверх» первым среди российских фильмов заработал 2 млрд руб.

Кассовые сборы фильма «Движение вверх» превысили 2 млрд руб. Впервые за всю историю российского проката эту планку преодолела картина отечественного производства

Фото: кадр из фильма «Движение верх»

Спортивная драма «Движение вверх» установила новый рекорд в национальном кинопрокате. По состоянию на 12:00 мск 19 января кассовые сборы фильма, рассказывающего о победе баскетбольной сборной СССР на мюнхенской Олимпиаде 1972 года, достигли 2 млрд 116 тыс. руб., свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. Фильм посмотрели 7,9 млн зрителей на почти 155 тыс. сеансов.

Видео: Central Partnership / YouTube

Впервые в прокате более 2 млрд руб. собрал отечественный фильм. Всего с 2004 года этот порог — 2 млрд руб. — преодолели три киноленты, и все они были выпущены крупнейшими студиями Голливуда. До сих пор непревзойденным лидером российского проката остается вышедший в декабре 2009 года научно-фантастический фильм «Аватар» от режиссера «Титаника» Джеймса Кэмерона. Сборы снятой в 3D картины составили, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика, 3,5 млрд руб., ее посмотрели почти 13,5 млн зрителей. Сняла Аватар» студия 20th Century Fox.

На втором месте — очередная серия популярной кинофраншизы Disney — «Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки», стартовавшая в прокате в мае 2017 года. Пятый эпизод франшизы, в котором снялся бывший участник The Beatles Пол Маккартни, собрал 2,130 млрд руб., фильм посмотрели более 8 млн зрителей. На третьем месте — с результатом 2,082 млрд руб. и почти 8,5 млн зрителей — еще одна лента Disney: «Зверополис» 2016 года выпуска, получивший премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм».

Отечественные фильмы пока преодолевали лишь планку в 1 млрд руб. Таких сейчас всего девять. Предыдущий лидер — сказка «Последний богатырь» — заработал, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», 1,672 млрд руб. Тройку российских фильмов-лидеров по сборам замыкает стартовавший в прокате в октябре 2013 года исторический фильм «Сталинград», его бокс-офис в России составил 1,620 млрд руб.

Среди девяти фильмов-«миллиардеров» особо выделяется «Ирония судьбы. Продолжение». Эта мелодраматическая комедия вышла в прокат в декабре 2007 года и собрала тогда 1,156 млрд руб. Все остальные фильмы были сняты в последние четыре года.

Нынешний абсолютный рекорд «Движения верх» отчасти обусловлен и инфляцией. Накопленный темп прироста цен на услуги, к которым относится кинопрокат, с 2008 по ноябрь 2017 года составил, по данным Росстата, почти 134%, с 2014 по ноябрь 2017-го — 32,8%. Самый существенный прирост потребительских цен на услуги за последние десять лет в России был зафиксирован в 2008 году и составил 15,9%. Не так стремительно росла стоимость услуг в 2016 году — 4,9%. Данных за полный 2017 год у Росстата пока нет, но согласно показателям на ноябрь прирост цен за 11 месяцев на услуги составлял 4%.

В ценах 2017 года кассовые сборы продолжения «Иронии судьбы» и фильма «Сталинград» достигают уже 2,706 млрд и 2,152 млрд руб. соответственно. Билет на «Иронию судьбы. Продолжение» в 2007 году составлял в среднем 145 руб., на «Сталинград» — 274 руб., на «Последний богатырь» — 226 руб., на «Движение верх» — 259 руб.

Из-за девальвации рубля «Движение вверх» с кассовыми сборами более 2 млрд руб. пока не может считаться и самым успешным российском фильмом на глобальном уровне, где бокс-офис по всем странам пересчитывается в доллары. По данным Box Office Mojo на 7 января 2018 года, «Последний богатырь» заработал в прокате $30,4 млн, «Движение вверх» — $34,6 млн, «Ирония судьбы. Продолжение» — $50 млн, «Сталинград» — чуть больше $52 млн.