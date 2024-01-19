Пятая страна в мире посадила космический аппарат на Луну

Модуль SLIM, запущенный в сентябре с космодрома Танэгасима, прилунился примерно в 18:20 по Москве, но связь с ним подтвердили не сразу. Предыдущая японская миссия завершилась неудачей

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Японский лунный посадочный модуль SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) совершил посадку на поверхности Луны, передает Reuters. Аппарат, получивший название «Лунный снайпер», прилунился примерно в 15:20 по Гринвичу (18:20 по Москве).

Япония стала пятой в истории страной (после США, СССР, Китая и Индии), посадившей аппарат на Луну.

При этом связь с зондом установили не сразу. Sky News и Би-би-си отмечали, что японское космическое агентство JAXA какое-то время не подтверждало успешность миссии, прервав прямую трансляцию посадки на YouTube. Позднее гендиректор Института космоса и астронавтики Хитоши Кунинака заявил, что аппарат «получает команды» и «отвечает» на них.

SLIM — модуль, предназначенный для отработки технологии высокоточной посадки аппаратов на поверхность Луны. Он должен изучить рельеф и кратеры спутника Земли. Модуль имеет высоту 2,4 м и ширину 2,7 м, он весит порядка 200 кг. Аппарат оснащен камерой, позволяющей измерять количество железа и других элементов в породах поверхности Луны.

Ракета-носитель H-I2A компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI) с модулем SLIM стартовала 7 сентября 2023 года с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима. Тогда же был запущен телескоп XRISM, оснащенный рентгеновским аппаратом с широким полем обзора и спектрометром для элементного анализа твердых, жидких и порошковых веществ.

Предыдущая японская лунная миссия завершилась неудачей: модуль Hakuto-R был запущен в декабре 2022 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, в конце апреля 2023-го после попытки аппарата прилуниться в районе кратера Атлас специалисты утратили с ним связь. Спустя месяц NASA заявило о найденных обломках, подтверждающих «жесткую посадку» Hakuto-R.