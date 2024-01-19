 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Пятая страна в мире посадила космический аппарат на Луну

Япония посадила модуль SLIM на поверхность Луны
Модуль SLIM, запущенный в сентябре с космодрома Танэгасима, прилунился примерно в 18:20 по Москве, но связь с ним подтвердили не сразу. Предыдущая японская миссия завершилась неудачей
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Японский лунный посадочный модуль SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) совершил посадку на поверхности Луны, передает Reuters. Аппарат, получивший название «Лунный снайпер», прилунился примерно в 15:20 по Гринвичу (18:20 по Москве).

Япония стала пятой в истории страной (после США, СССР, Китая и Индии), посадившей аппарат на Луну.

При этом связь с зондом установили не сразу. Sky News и Би-би-си отмечали, что японское космическое агентство JAXA какое-то время не подтверждало успешность миссии, прервав прямую трансляцию посадки на YouTube. Позднее гендиректор Института космоса и астронавтики Хитоши Кунинака заявил, что аппарат «получает команды» и «отвечает» на них.

SLIM — модуль, предназначенный для отработки технологии высокоточной посадки аппаратов на поверхность Луны. Он должен изучить рельеф и кратеры спутника Земли. Модуль имеет высоту 2,4 м и ширину 2,7 м, он весит порядка 200 кг. Аппарат оснащен камерой, позволяющей измерять количество железа и других элементов в породах поверхности Луны.

Попытки освоения Луны: история ошибок
Технологии и медиа

Ракета-носитель H-I2A компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI) с модулем SLIM стартовала 7 сентября 2023 года с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима. Тогда же был запущен телескоп XRISM, оснащенный рентгеновским аппаратом с широким полем обзора и спектрометром для элементного анализа твердых, жидких и порошковых веществ.

Предыдущая японская лунная миссия завершилась неудачей: модуль Hakuto-R был запущен в декабре 2022 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, в конце апреля 2023-го после попытки аппарата прилуниться в районе кратера Атлас специалисты утратили с ним связь. Спустя месяц NASA заявило о найденных обломках, подтверждающих «жесткую посадку» Hakuto-R.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото

Кто такие сармачары, из-за которых Пакистан нанес удар по Ирану

7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности

Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика

«Своим все, а чужих не пускают». Декан экономфака МГУ объяснил феномен «Слова пацана»

Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности

В Европе нашли политика, который «смог бы управлять Трампом»

Сильные дожди затопили десятки домов в Крыму. Видео

Деловой партнер Абрамовича добивается отмены санкций. Кто это и чем занимается
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Япония космос Луна лунный модуль
Материалы по теме
На лунном модуле Peregrine замедлилась утечка топлива
Технологии и медиа
NASA на год отложило высадку на Луну
Общество
Лунная миссия модуля Peregrine с прахом создателя Star Trek провалилась
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 16:13
В реестр иноагентов включили Чирикову и социолога Юдина Политика, 21:06
В Курске включили оповещение о ракетной опасности Политика, 21:00
Автомобиль въехал в толпу зрителей на мотошоу в Италии. Видео Общество, 20:56
Почему работа в банке перестала ассоциироваться с чем-то скучным РБК и Газпромбанк, 20:38
Холанд стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards Спорт, 20:36
Пятая страна в мире посадила космический аппарат на Луну Технологии и медиа, 20:33
Запуск Crew Dragon с космонавтом Гребенкиным пройдет в середине февраля Технологии и медиа, 20:30
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
США и Великобритания нанесли новый удар по Йемену Политика, 20:25
СК возбудил дело из-за инцидента с подъемником на курорте «Степаново» Общество, 20:01
Европейские законодатели призвали США «проснуться» и помочь Украине Политика, 19:54
Дмитрий Комбаров возглавил возрожденную вторую команду «Спартака» Спорт, 19:34
МИД заявил послу Франции о вине Парижа в гибели французов в Харькове Политика, 19:33
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 19:25
Пакистан и Иран после взаимных ударов договорились о примирении Политика, 19:21