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Япония запустила ракету со своим первым лунным посадочным модулем

Япония запустила ракету-носитель со своим первым лунным посадочным модулем

Ракета-носитель H2A с первым японским посадочным модулем для исследования Луны SLIM стартовала с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юге Японии. Прямую трансляцию вело Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Запуск ракеты с модулем переносили несколько раз, в том числе из-за плохих погодных условий. В итоге ракета была запущена около 8:42 по местному времени (02:42 мск).

SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) — модуль, предназначенный для отработки технологии высокоточной посадки аппаратов на поверхность Луны в пределах 100 м от расчетной точки. Он должен изучить рельеф и кратеры Луны.

Модуль имеет высоту 2,4 м и ширину 2,7 м. Он весит порядка 200 кг. Аппарат оснащен камерой, позволяющей измерять количество железа и других элементов в породах поверхности Луны.

Ожидается, что SLIM выйдет на лунную орбиту через три-четыре месяца после запуска и попытается прилуниться в январе-феврале 2024 года, пишет NHK. В случае, если это удастся, Япония станет пятой страной, посадившей свой модуль на поверхность Луны. Ранее это уже сделали США, СССР, Китай и Индия.

Ракета также должна вывести на орбиту рентгеновский телескоп XRISM, созданный при сотрудничестве с NASA и Европейским космическим агентством (ЕКА). Он оснащен рентгеновским аппаратом с широким полем обзора, а также рентгеновским спектрометром для элементного анализа твердых, жидких и порошковых веществ. Данные, которые аппарат передаст на Землю, помогут изучить строение галактик и звезд, а также изучить различные явления во вселенной, пишет NHK.

Теги
Япония запуск ракеты Луна

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