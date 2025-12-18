 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Технологии и медиа⁠,
0

В «белый список» интернета попали «Вкусно — и точка», HeadHunter и «Иви»

Минцифры внесло в «белый список» при блокировках сайт «Вкусно — и точка»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минцифры вновь расширило перечень ресурсов, доступных во время ограничений интернета (так называемый «белый список»). Обновление опубликовано на сайте ведомства.

В «белый список» вошли ресурсы сети быстрого питания «Вкусно — и точка»; супермаркетов «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro и «Петрович»; Совета Федерации, МВД и МЧС. В перечень добавили ряд СМИ: приложение с радиостанциями «Радиоплеер», «Аргументы и Факты», «Российская газета», «Ведомости», «Московский комсомолец», «Первый канал», НТВ, RT, ОТР, ТВЦ, ТВ3, «Мир», ТНТ, СТС, «Спас», «Пятый канал», «Рен ТВ», «Пятница», «Домашний», «Муз ТВ», «Мир».

Также в «белый список» включили:

  • информационный ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным»;
  • «Движение первых»;
  • авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа»;
  • интернет-ресурс «Объясняем РФ»;
  • «Россети»;
  • «Росатом Сеть зарядных станций»;
  • оператора связи «Мотив»;
  • Московскую биржу;
  • портал для вакансий и поиска работы HeadHunter;
  • сервис краткосрочной аренды автомобилей «Ситидрайв»;
  • транспортную компанию «Деловые линии»;
  • онлайн-кинотеатр «Иви».

Минцифры снова расширило белый список сайтов
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

На фоне ограничений в работе интернета в российских регионах, которые власти объясняют мерами безопасности, Минцифры начало составлять список сайтов, доступ к которым сохранится в таких условиях. Глава ведомства Максут Шадаев заверил, что в него войдут «все ресурсы, нужные для жизни». Он также рассказывал, что перечень будет обновляться каждую неделю.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 17:49
ФАС обязала ПИК допустить интернет-провайдеров в жилые дома Бизнес, 19:01
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Группа ПСБ получила награды Национальной банковской премии Пресс-релиз, 18:59
Акции медиакомпании Трампа выросли на 49% после сделки с термоядерной TAE Инвестиции, 18:59
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
В жилом комплексе «Адмирал» в Москве начали возводить стены первого этажа Пресс-релиз, 18:42
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:41
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Как цифровые платформы оптимизируют логистику и учет в нефтегазе Отрасли, 18:40
Каким будет рынок жилья в 2026 году: сценарии и главные риски. ВидеоПодписка на РБК, 18:38 
Bloomberg подтвердил возможные «контрмеры» России против ЕБРР и APG Политика, 18:33
«МегаФон» обнулит стоимость мобильного интернета в канун Нового года Пресс-релиз, 18:27
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 18:25
Win-win-win: почему все выигрывают от бизнес-партнерств Тренды, 18:24
В «белый список» интернета попали «Вкусно — и точка», HeadHunter и «Иви» Технологии и медиа, 18:24