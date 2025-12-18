Минцифры внесло в «белый список» при блокировках сайт «Вкусно — и точка»

В «белый список» интернета попали «Вкусно — и точка», HeadHunter и «Иви»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Минцифры вновь расширило перечень ресурсов, доступных во время ограничений интернета (так называемый «белый список»). Обновление опубликовано на сайте ведомства.

В «белый список» вошли ресурсы сети быстрого питания «Вкусно — и точка»; супермаркетов «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro и «Петрович»; Совета Федерации, МВД и МЧС. В перечень добавили ряд СМИ: приложение с радиостанциями «Радиоплеер», «Аргументы и Факты», «Российская газета», «Ведомости», «Московский комсомолец», «Первый канал», НТВ, RT, ОТР, ТВЦ, ТВ3, «Мир», ТНТ, СТС, «Спас», «Пятый канал», «Рен ТВ», «Пятница», «Домашний», «Муз ТВ», «Мир».

Также в «белый список» включили:

информационный ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным»;

«Движение первых»;

авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа»;

интернет-ресурс «Объясняем РФ»;

«Россети»;

«Росатом Сеть зарядных станций»;

оператора связи «Мотив»;

Московскую биржу;

портал для вакансий и поиска работы HeadHunter;

сервис краткосрочной аренды автомобилей «Ситидрайв»;

транспортную компанию «Деловые линии»;

онлайн-кинотеатр «Иви».

На фоне ограничений в работе интернета в российских регионах, которые власти объясняют мерами безопасности, Минцифры начало составлять список сайтов, доступ к которым сохранится в таких условиях. Глава ведомства Максут Шадаев заверил, что в него войдут «все ресурсы, нужные для жизни». Он также рассказывал, что перечень будет обновляться каждую неделю.

Материал дополняется.