В «белый список» интернета попали «Вкусно — и точка», HeadHunter и «Иви»
Минцифры вновь расширило перечень ресурсов, доступных во время ограничений интернета (так называемый «белый список»). Обновление опубликовано на сайте ведомства.
В «белый список» вошли ресурсы сети быстрого питания «Вкусно — и точка»; супермаркетов «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro и «Петрович»; Совета Федерации, МВД и МЧС. В перечень добавили ряд СМИ: приложение с радиостанциями «Радиоплеер», «Аргументы и Факты», «Российская газета», «Ведомости», «Московский комсомолец», «Первый канал», НТВ, RT, ОТР, ТВЦ, ТВ3, «Мир», ТНТ, СТС, «Спас», «Пятый канал», «Рен ТВ», «Пятница», «Домашний», «Муз ТВ», «Мир».
Также в «белый список» включили:
- информационный ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным»;
- «Движение первых»;
- авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа»;
- интернет-ресурс «Объясняем РФ»;
- «Россети»;
- «Росатом Сеть зарядных станций»;
- оператора связи «Мотив»;
- Московскую биржу;
- портал для вакансий и поиска работы HeadHunter;
- сервис краткосрочной аренды автомобилей «Ситидрайв»;
- транспортную компанию «Деловые линии»;
- онлайн-кинотеатр «Иви».
На фоне ограничений в работе интернета в российских регионах, которые власти объясняют мерами безопасности, Минцифры начало составлять список сайтов, доступ к которым сохранится в таких условиях. Глава ведомства Максут Шадаев заверил, что в него войдут «все ресурсы, нужные для жизни». Он также рассказывал, что перечень будет обновляться каждую неделю.
Материал дополняется.
