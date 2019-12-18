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Технологии и медиа ,  
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В России заблокировали торрент-портал Lostfilm по требованию Warner Bros.
Вместе с Lostfilm.tv под блокировку попали еще несколько популярных ресурсов. Поводом для этого стал иск американской корпорации Warner Bros. из-за появления на них сериала Supergirl
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Роскомнадзор по решению суда заблокировал популярный торрент-портал Lostfilm.tv, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По состоянию на момент написания заметки сайт был доступен, в чем убедился корреспондент РБК.

Иск к порталу и еще нескольким интернет-ресурсам в июне этого года подала корпорация Warner Bros. Entertainment Inc., следует из карточки дела на сайте Мосгорсуда. Определение суда, в котором содержалось требование к Роскомнадзору обеспечить прекращение доступа к сайтам, было вынесено 5 июня.

Помимо Lostfilm.tv суд также постановил принять меры против порталов Hdkinozor.ru, Filmhd1080.net, kinotan.ru, tracktor.in, retre.org, retre.org.

Как отмечает портал «Роскомсвобода», портал Lostfilm и до этого попал в реестр запрещенных сайтов, однако на тот момент в список вносились отдельные страницы сайта и через некоторое время удалялись, причиной чему могло быть удаление спорного контента. На этот раз в реестр попал весь домен.

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В рейтинге Liveinternet портал Lostfilm занимает девятое место по посещаемости среди всех сайтов Рунета в категории «Телевидение», обгоняя, к примеру, портал телеканала «Культура». За последний месяц его посетили более 1,4 млн пользователей. По статистике «Яндекс.Радар», число посетителей сайта оценивается в диапазоне от почти 950 тыс. до 1,7 млн в месяц.

В описании портала Lostfilm говорится, что он был основан в 2005 году как фан-проект, посвященный западным сериалам. Сейчас на сайте публикуются анонсы сериалов и отдельных серий, новости из мира телевидения, фотографии и информация об актерах.

Команда Lostfilm также известна озвучкой и переводом сериалов, таких как «Ходячие мертвецы», «Во все тяжкие», «Доктор Хаус».

В начале декабря Роскомнадзор заблокировал один из доменов американского фотобанка Shutterstock. Причиной стали изображения, оскорбляющие госсимволы России, а также информация о способах самоубийства. 6 декабря после удаления запрещенной информации доступ ко всем разделам фотобанка был открыт.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: торренты, блокировка, Роскомнадзор
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