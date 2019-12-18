В России заблокировали торрент-портал Lostfilm по требованию Warner Bros.

Вместе с Lostfilm.tv под блокировку попали еще несколько популярных ресурсов. Поводом для этого стал иск американской корпорации Warner Bros. из-за появления на них сериала Supergirl

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Роскомнадзор по решению суда заблокировал популярный торрент-портал Lostfilm.tv, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По состоянию на момент написания заметки сайт был доступен, в чем убедился корреспондент РБК.

Иск к порталу и еще нескольким интернет-ресурсам в июне этого года подала корпорация Warner Bros. Entertainment Inc., следует из карточки дела на сайте Мосгорсуда. Определение суда, в котором содержалось требование к Роскомнадзору обеспечить прекращение доступа к сайтам, было вынесено 5 июня.

Помимо Lostfilm.tv суд также постановил принять меры против порталов Hdkinozor.ru, Filmhd1080.net, kinotan.ru, tracktor.in, retre.org, retre.org.

Как отмечает портал «Роскомсвобода», портал Lostfilm и до этого попал в реестр запрещенных сайтов, однако на тот момент в список вносились отдельные страницы сайта и через некоторое время удалялись, причиной чему могло быть удаление спорного контента. На этот раз в реестр попал весь домен.