Роскомнадзор объяснил блокировку доступа к фотобанку Shutterstock

Роскомнадзор заблокировал один из доменов американского фотобанка Shutterstock (image.shutterstock.com). Это следует из реестра запрещенных на территории страны ресурсов. Одна страница Shutterstock блокируется по решению Генпрокуратуры от 13 ноября, еще три других — по решению Роспотребнадзора от 7 октября и 21 октября.

«Отдельные страницы Shutterstock внесены в реестр по требованию ГП (оскорбление госсимволов) и Роспотребнадзора (способы самоубийства). Доступ к этим страницам ограничивается, так как запрещенная информация не удалена», — пояснил РБК представитель Роскомнадзора.

Shutterstock представляет собой библиотеку стоковых фотографий, видеоматериалов и музыки. В настоящее время в ней около 260 млн изображений.

Закон об оскорблении госсимволов позволяет ограничивать доступ к информации, которая выражает «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам» России, Конституции страны и государственным органам.

Кроме того, согласно действующему законодательству, в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора могут попасть порнографические изображения несовершеннолетних, информация о способах самоубийства, способах использования наркотиков, а также иная информация, нарушающая законы об азартных играх и лотереях.