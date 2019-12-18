Ретейлеры зафиксировали рост средней цены смартфона на ₽1 тыс.

В 2019 году россияне стали реже покупать новые смартфоны, но готовы были тратить на них больше денег, оценили крупнейшие игроки рынка. Особенно востребованы у покупателей беспроводные наушники, фитнес-трекеры и другие аксессуары

Фото: Максим Стулов / ТАСС

В 2019 году объем рынка смартфонов по количеству проданных устройств почти не изменится по сравнению с прошлым годом, прирост составил около 1%, рассказал РБК Алексей Меркутов, представитель МТС, одного из крупнейших игроков на рынке сотового ретейла. В денежном выражении рынок увеличился на 6,4%. Похожую статистику предоставил РБК вице-президент по продажам компании «Связной» Давид Борзилов. «До конца 2019 года мы прогнозируем рост российского рынка смартфонов в сравнении с 2018 годом почти на 1% в натуральном выражении и 7% в денежном», — сообщил он.

Конкретные цифры в компаниях не назвали. Однако, по подсчетам «Связного», за 2018 год в России было продано 30 млн устройств на 469 млрд руб. По итогам 2019 года эти показатели составят 30,3 млн штук и 501,8 млрд руб., соответственно.

По оценке МТС, лидером российского рынка по числу проданных смартфонов в 2019 году был Huawei (32,7% объема продаж с учетом бренда Honor). За ним идут Samsung (28,5%) и Apple (9,7%). Впервые Huawei стал лидером российского рынка в натуральном выражении в третьем квартале 2018 года, когда его совокупная доля продаж составила 28,3%. В денежном выражении лидером остается Apple (30,3%), за ним идут Samsung (29,3%) и Huawei (25,6%).

На глобальном рынке, по данным Gartner, за третий квартал 2019 года продажи упали год к году на 0,4%, до 387,5 млн устройств. Samsung нарастил долю рынка с 18,9 до 20,4%, а Huawei — с 13,4 до 17%. Доля Apple снизилась с 11,8 до 10,5%.

Средняя стоимость смартфона в России в этом году возросла с 15,6 тыс. до 16,6 тыс. руб., оценили в МТС. В 2019 году россияне отдавали предпочтение более дорогим моделям с тремя и более объективами. В «Связном» оценили среднюю стоимость смартфона в 2019 году в 16,8 тыс. руб.