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Ритейлеры сообщили о смещении спроса в пользу более дорогих смартфонов

Спрос россиян на смартфоны в 2019 году сместился на более дорогие модели. По сравнению с 2018 годом средняя цена за устройство увеличилась на 5% и составила 16-17 тыс. рублей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования ритейлеров в области электроники.

Представитель группы «М.Видео-Эльдорадо» отметил, что быстрее спрос рос на флагманские смартфоны, а не на устройства из других ценовых диапазонов.

По словам руководителя департамента «Мобильная техника» группы Владимира Чайки, продажи смартфонов из верхнего ценового диапазона (от 50 тыс. рублей) выросли более чем на четверть в штуках и на 30% в денежном эквиваленте.

Такой же тренд наблюдают в Tele2. Представители телекоммуникационной компании сообщили, что увеличение продаж в премиум-сегменте обусловлено растущей популярностью услуг оператора у платежеспособной «цифровой» аудитории и увеличением пользователей интернета.

Технологии и медиа
Роскачество назвало лучшие смартфоны 2019 года

Лидером по количеству проданных смартфонов признана компания Samsung, а в денежном отношении — корпорация Apple.

По итогам трех кварталов 2019 года на долю онлайн-продаж пришлось почти 17% рынка в штуках и более 19% рынка в деньгах, заявил вице-президент по продажам компании «Связной» Давид Борзилов.

Представитель «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн») отметил, что позитивной динамике сегмента флагманских смартфонов способствовали программы рассрочки и обмена старых устройств на новые со скидкой. В среднем в рассрочку и кредит купили 25% устройств.

В марте Роскачество назвало лучшие смартфоны 2019 года. По итогам совместного исследования с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) лучшими устройствами были признаны Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ и Samsung Galaxy S10e. Далее идут Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS Max, iPhone XS, Samsung Galaxy S9. Также в топ-10 попали Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy S8 и Huawei Mate 20 Pro.

Теги: смартфоны
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