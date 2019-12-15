Ритейлеры сообщили о смещении спроса в пользу более дорогих смартфонов

Ритейлеры сообщили о смещении спроса в пользу более дорогих смартфонов

Спрос россиян на смартфоны в 2019 году сместился на более дорогие модели. По сравнению с 2018 годом средняя цена за устройство увеличилась на 5% и составила 16-17 тыс. рублей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования ритейлеров в области электроники.

Представитель группы «М.Видео-Эльдорадо» отметил, что быстрее спрос рос на флагманские смартфоны, а не на устройства из других ценовых диапазонов.

По словам руководителя департамента «Мобильная техника» группы Владимира Чайки, продажи смартфонов из верхнего ценового диапазона (от 50 тыс. рублей) выросли более чем на четверть в штуках и на 30% в денежном эквиваленте.

Такой же тренд наблюдают в Tele2. Представители телекоммуникационной компании сообщили, что увеличение продаж в премиум-сегменте обусловлено растущей популярностью услуг оператора у платежеспособной «цифровой» аудитории и увеличением пользователей интернета.