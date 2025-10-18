Ренессанс у зумеров: как спустя 20 лет зарабатывают на саге «Сумерки»

«Сумерки», заработавшие в 2000–2010-х годах больше $3 млрд, несмотря на негативные отзывы критиков, выходят в повторный прокат. Как монетизировали самую популярную сагу о вампирах и почему фильмом заинтересовались зумеры

Фото: Valerie Macon / Getty Images

В конце октября 2025 года культовая вампирская киносага «Сумерки», прославившаяся во второй половине 2000-х, выйдет в повторный прокат в США. Релиз приурочен к 20-летию публикации первой книги Стефани Майер, ставшей основой для экранизации, а также связан с растущей второй волной популярности франшизы по всему миру. Зрителям станет доступна обновленная 4K-версия.

В повторный прокат франшиза вышла и в России. С 1 октября по 1 ноября все пять частей саги показывают сети кинотеатров «Киномакс» и «Синема 5». Данные об итогах показа в Единой информационной системе (ЕАИС) Фонда кино отсутствуют.

Лейбл Warner Music Group также анонсировал перевыпуск саундтреков к фильмам «Сумерки», «Новолуние» и «Затмение» к концу октября. Издательство Little, Brown Books, открывшее книжный цикл миру в 2008 году, выпустит три коллекционных издания франшизы. Кроме того, на YouTube был перезапущен официальный канал Twilight Saga, на котором публикуются видеоролики от создателей цикла и бонусный контент.

С чем связан ренессанс вампирской саги 2000-х, почему особым спросом эти фильмы пользуются у блогеров поколения Z и как проект некогда локальной американской киностудии Summit Entertainment стал одним из самых окупаемых в истории кино — в обзоре РБК.

Чем известна франшиза «Сумерки»

Кинофраншиза «Сумерки» была запущена американской киностудией Summit Entertainment (известна по проектам «Мистер и миссис Смит», «Шаг вперед» и «Дивергент») в 2008 году. Всего в рамках франшизы вышло пять фильмов. Релиз последнего состоялся в 2012 году. Фильмы стали экранизацией одноименной серии книг американской писательницы Стефани Майер, для которой этот цикл был авторским дебютом.

В центре сюжета — семнадцатилетняя Белла Свон (ее играет Кристен Стюарт, которая в 2021 году за роль принцессы Дианы в фильме «Спенсер» была номинирована на «Оскар»). Из-за семейных разногласий родителей Белла переезжает в небольшой американский городок Форкс, где встречает друга раннего детства Джейкоба (в исполнении Тейлора Лотнера) и знакомится с таинственным одноклассником Эдвардом Калленом (его сыграл Роберт Паттинсон, хотя автор цикла Стефани Майер настаивала, что эта роль должна достаться Генри Кавиллу), который оказывается вампиром.

Продюсером саги «Сумерки» выступал Вик Годфри, известный также по фильму «Виноваты звезды» и фэнтези-франшизе «Бегущий в лабиринте». При этом режиссеры почти у всех фильмов были разные. Так, съемками первой части «Сумерек» руководила Кетрин Хардвик, известная в основном по независимым проектам. Из-за творческих разногласий с продюсерами и нестыковки графиков Summit Entertainment не стала нанимать Хардвик для работы над сиквелом.

Вторую часть — «Новолуние» — снял Крис Вайц, прежде известный в основном по комедиям, в числе которых «Американский пирог». Но и Вайц покинул франшизу, что в западных СМИ объясняли его несогласием с необходимостью использовать на съемках большое количество хромакея (технология «зеленого экрана» для последующей отрисовки спецэффектов). Третью часть снял Дэвид Слейд, работающий в стилистике триллеров и ужасов. Для двух финальных фильмов саги Summit Entertainment рассматривал Софию Копполу, Гаса Вант Сента и лауреата премии «Оскар» Билла Кондона. В итоге фильмы снимал последний.

«Сумерки» положили начало многомиллиардной франшизе, которая вышла за пределы самой экранизации. На сагу вышло множество популярных в 2010-х пародий, в том числе «Вампирский засос». Summit Entertainment заключала множество франшизных контрактов на создание широкой линейки мерча по «Сумеркам». В частности, коллаборации выпускали Lego, Fanko Pop и косметический бренд Colourpop. А в октябре 2025 года спецколлекцию выпустил производитель обуви Crocs.

Сколько заработала кинофраншиза «Сумерки»

При общем производственном бюджете всех пяти частей франшизы «Сумерки» в размере около $400 млн картины заработали в широком прокате больше $3,4 млрд. Такое соотношение делает эту киносерию одной из самых прибыльных для ее создателей.

Первая часть «Сумерек» в 2018 году была удостоена сразу пяти премий MTV Movie Awards, которую вручали за наиболее популярные у молодежи проекты. Среди них — ключевые номинации «Лучший фильм» и «Лучшая женская роль» (Кристен Стюарт).

Вторая часть — «Новолуние» — установила рекорд как самый большой ночной премьерный показ в истории внутреннего проката на американском и канадском рынках. В рамках премьеры лента собрала $26,3 млн, а показом одновременно занимались 3,5 тыс. кинотеатров.

Третья часть франшизы под названием «Рассвет» только за первые шесть дней проката собрала $175 млн. Это была самая успешная первая неделя среди всех фильмов 2010 года.

Исполнители главных ролей Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон за две финальные части франшизы получили суммарный гонорар в размере $25 млн на каждого. За предыдущие части фиксированной оплаты артисты не имели, а зарабатывали 7,5% от кинопроката.

Свадебное платье Беллы Свон в третьей части саги «Рассвет» считается одним из самых дорогих в истории кино. Разработкой дизайна занималась Каролина Эррера, а его стоимость составила $35 тыс. Для сравнения: культовое «горящее» платье главной героини Китнисс Эвердин из второй части «Голодных Игр» стоило $10 тыс., а платье главной героини «Золушки» с Лили Джеймс в главной роли — $12 тыс. Позже платье Беллы Свон вошло в специальную свадебную коллекцию Эрреры.

Рок-группа Paramore, чья песня Decode стала официальным саундтреком первой части «Сумерек», получила за нее номинацию на самую престижную музыкальную премию в мире «Грэмми». Сама композиция стала первым за пять лет саундтреком к фильмам, возглавившим чарт Billboard.

Первую книгу из серии «Сумерки» Стефани Майер опубликовала в 2005 году. За нее издательство Little, Brown Books заплатило писательнице гонорар в размере $750 тыс. Экранизация первой части вышла через три года. Уже в 2010-м стало известно, что количество проданных во всем мире книг из серии — на тот момент вышли четыре романа цикла — преодолело отметку 100 млн. Годом ранее с доходом в $40 млн Майер заняла второе место в списке самых высокооплачиваемых писателей Forbes. Примечательно, что весь этот доход был обеспечен по итогам года, когда писательница не выпустила ни одной новой книги.

Канадская компания Lionsgate в 2012 году купила создавшую «Сумерки» киностудию Summit Entertainment за $412 млн. Сделка, которую обсуждали еще в 2008-м, проходила как раз накануне выхода финальной части франшизы. Впрочем, в пакете Summit Entertainment это был не единственный успешный проект: студия сняла в том числе оскароносный «Повелитель бури», фильм «Бобер» с Мелом Гибсоном и ряд других крупных картин.

Как воспринимали франшизу критики

Несмотря на высокую популярность и кассовые сборы, которые позволили не только окупить бюджет, но и заработать, некоторые части «Сумерек» получали отрицательные отзывы критиков. Так, в первой части рецензенты хвалили в основном работу режиссера Кетрин Хардвик, оставляя при этом средние общие оценки, отмечая, что фильм «быстро забывается», и критикуя актерскую игру Кристен Стюарт. Комментируя более поздние части франшизы, критики обвиняли создателей фильмов в «фансервисе» (так называются режиссерские ходы, придуманные специально для того, чтобы удовлетворить поклонников).

Финальная часть цикла была выдвинута на десять номинаций «Золотая малина», которую традиционно вручают за худшие, по мнению профессионального сообщества, картины года. Из них финал франшизы выиграл рекордные семь статуэток, среди которых худшая режиссерская работа, худшая женская роль (Кристен Стюарт), худший актер второго плана (Тейлор Лотнер) и худший актерский ансамбль (Стюарт и Лотнер).

Негативно профессиональное сообщество высказывалось и о писательнице Стефани Майер. Например, Стивен Кинг сравнивал ее с автором серии «Гарри Поттер» Джоан Роулинг, обращая внимание, что обе «обращаются напрямую к молодежи». «Настоящая разница между ними заключается в том, что Роулинг отличная писательница, а Стефани Майер не в состоянии написать ничего мало-мальски стоящего», — заявлял Кинг.

С чем связана новая волна популярности

Популярность «Сумерек» из-за соответствующего антуража самих фильмов традиционно возрастает осенью. В социальных сетях, особенно TikTok и Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана на территории России экстремистской и запрещена), еще в сентябре 2023 года начали распространяться видео в так называемой стилистике «хоа-хоа-хоа» ― в честь узнаваемой песни «Eyes on Fire» группы Blue Foundation, которая звучит в первом фильме серии.

В сентябре 2024 года статью о феномене «сезона хоа-хоа-хоа» выпустил британский Independent. Издание отмечало, что «тысячи людей по всему миру выкладывают клипы под эту песню и фотографии туманной погоды, выражая ностальгию по облачности и прохладе». «Ничто не могло подготовить [группу] к тому, что песня получила вторую жизнь, — отмечает Independent. — Типичная мемизация в TikTok привела к появлению множества видеороликов, и в конечном итоге песня стала напоминать многим по всему миру о приближении осени».

Осенью 2025 года западные издания вновь стали обсуждать феномен второй волны популярности «Сумерек», на этот раз отмечая, что франшиза стала особенно востребованной у представителей поколения зумеров (в английском — «gen Z»). Издание Conversation отмечало, что «коллективной ностальгии по паранормальным романам» способствует явление BookTok — коротких вертикальных роликов о книгах, которые чаще всего публикуют блогеры-подростки. В соцсетях активно распространяются видео, на которых блогеры переодеваются в популярных героев франшизы. А образ Беллы Свон — то есть простые джинсы, рубашка и кеды — среди подростков стал одним из самых популярных в этом сезоне.

Британский The Guardian опубликовал репортаж с показа всех частей «Сумерек» в отеле Ritz с подзаголовком «Как пережить 12-часовой марафон «Сумерек». Издание отмечало, что в зале находились «в основном представители поколения Z и сопровождающие их представители поколения «альфы», а также несколько «миллениалов» и больше мужчин, чем вы могли бы подумать».

Растущий спрос аудитории также убедил создателей франшизы продолжить ее развитие. Так, Lionsgate уже заявила, что экранизирует книгу «Солнце полуночи». Релиз Стефани Майер от 2020 года представляет собой пересказ первой части «Сумерек» от лица Эдварда Каллена. В качестве сценариста и исполнительного продюсера будущего анимационного сериала выступит Синди Дейли, известная по проектам «Воспитанные волками» и «Соври мне». Проект будет выходить в онлайн-кинотеатре Netflix.