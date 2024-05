Создатель «Сумерек» вышел на биржу: можно ли заработать на кинокомпании

Создавший кинофраншизы «Сумерки» и «Голодные Игры» медиаконгламерат Lionsgate вывел свою одноименную киностудию на биржу. Компанию оценили в $4,6 млрд. РБК разбирался, как торгуются публичные кинопродакшены на мировом рынке

Американская кинокомпания Lionsgate Studios, известная по франшизам «Голодные игры», «Сумерки» и «Джон Уик», 14 мая объявила о выходе на биржу NASDAQ через слияние с уже торгующейся «компанией-пустышкой» специального назначения Screaming Eagle Acquisition Corp. Стоимость компании после объединения оценивается в $4,6 млрд.

Что известно об одной из крупнейших независимых киностудий мира, как торгуются другие публичные кинокомпании и чего ожидают от выхода Lionsgate на биржу инвесторы — в обзоре РБК.

Чем известна Lionsgate

Кинокомпания Lions Gate Entertainment Corporation, более известная как Lionsgate, была основана в Ванкувере (Канада) в 1997 году биржевым брокером Фрэнком Джустрой, до этого много лет занимавшимся финансированием горнодобывающей промышленности. На первых этапах ведения бизнеса в новой для себя сфере Джустра купил несколько небольших кинопродакшенов и дистрибьюторов. За первый год работы выручка кинокомпании составила только $42,2 млн при убытке в $397 тыс.

Первым коммерческим успехом Lionsgate стал фильм «Американский психопат» с Кристианом Бэйлом в главной роли. Благодаря успеху картины, привлекшей $34 млн кассы при бюджете в $7 млн, студия сделала ставку на провокационные сюжеты, от которых отказывались голливудские корпорации. Уже в первые годы существования Lionsgate выпустила такие фильмы, как «Боги и монстры» с Иэном Маккелленом (картина получила «Оскар» за лучший сценарий) и «Догма» с Беном Аффлеком и Мэттом Деймоном, представленная на Каннском фестивале.

В начале 2000-х Джустра передал управление Lionsgate бывшему исполнительному директору голливудского мейджора Sony Pictures Джону Фельтхаймеру, который занимает пост гендиректора киностудии до сих пор. Благодаря новому управленцу компании удалось привлечь $33,1 млн от группы инвесторов. В качестве члена совета директоров Джустра вернулся в компанию только в 2010 году. За это время она сильно расширилась — в частности, после покупки американских киностудий Artisan Entertainment за $220 млн и Mandate Pictures за $56,3 млн.

Мирового успеха Lionsgate добилась в начале 2010-х, когда почти одновременно вышел ее фильм «Иллюзия обмана» ($352 млн сборов), а также стартовали франшизы «Сумерки» (общие сборы — $3,3 млрд) и «Голодные игры» (общие сборы — также $3,3 млрд). В 2016 году компания за $4,4 млрд приобрела Starz Inc. — одну из крупнейших американский корпораций в сфере платного телевещания. Одной из последних крупных сделок Lionsgate стало приобретение в 2023 году активов Entertainment One у Hasbro (известна по франшизам My Little Pony, Dungeons&Dragons, «Монополия» и т.д.) за $500 млн.

Как и почему Lionsgate Studios вышла на биржу

Суть вывода Lionsgate Studios на NASDAQ в качестве независимого и отдельно торгующегося бизнеса состоит в желании материнского конгломерата Lionsgate разделить свой бизнес на кинопроизводственный, как раз на входящий в Studios, и телевещательный — Starz (сейчас ключевое направление этого сегмента — одноименная сетевая премиум-платформа). Публичной стала именно первая структура. Полное разделение объединенных в 2016 году направлений планируется до конца 2024 года.

В собственности теперь уже публичной Lionsgate Studios, помимо непосредственно кинопродакшенов, находится также библиотека фильмов и телепередач, насчитывающая порядка 20 тыс. наименований. По заявлению гендиректора Screaming Eagle Эли Бейкер, Lionsgate Studios станет крупнейшей в мире публичной компанией, специализирующейся исключительно на производстве и реализации игрового контента.

Сделка Lionsgate Studios со SPAC-компанией Screaming Eagle Acquisition Corp. состоялась 7 мая 2024 года. В ходе слияния киностудия привлекла $350 млн. 87,2% всех акций Lionsgate Studios будет принадлежать материнской Lionsgate, тогда как акционеры Screaming Eagle и сторонние инвесторы будут держать 12,8%.

Какие финансовые результаты показала Lionsgate Studios В проспекте эмиссии ценных бумаг Lionsgate Studios отразила ключевые финансовые результаты за девять месяцев, завершившиеся 31 декабря 2023, и аналогичный период 2022 года. Выручка в 2023 году — $2,1 млрд (падение на 6,8% год к году). Выручка непосредственно от кино — $1,2 млрд (плюс 57,4% год к году, что компания объясняет успехом приквела «Голодных игр»). Операционные расходы на кинопроизводство — $603,6 млн (плюс 59% год к году). Расходы на дистрибуцию и маркетинг — $346 млн (плюс 83,1%). Операционная прибыль в 2023 году — $120,1 млн (плюс 12,1% год к году). Чистый убыток — $52,7 млн (против чистой прибыли $13,4 млн годом ранее).

Что сообщил Lionsgate Studios про Россию

В апреле 2022 года Lionsgate вслед за пятеркой голливудских мейджоров приняла решение не выпускать свои картины в России. На тот момент ближайшим релизом студии должна была стать комедия «Невыносимая тяжесть огромного таланта» с Николасом Кейджем и Педро Паскалем.

Главный релиз Lionsgate Studios 2023 года — приквел «Голодных игр» под названием «Баллада о певчих птицах и змеях» — в России был представлен только в теневом прокате. Однако, например, вышедшая в том же году четвертая часть «Джона Уика» вышла на большой экран официально и собрала 873,8 млн руб., следует из данных Единой системы Фонда кино. Председатель Lionsgate Motion Picture Джо Дрейк позже сообщал, что фильм был продан в Россию до введения санкций, и компания лишь исполняла договор. Легально на большом экране была показана и «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» режиссера Гая Ричи, собравшая в России 684,9 млн руб. Комментариев о том, почему лента вышла в прокат, несмотря на прежние заявления Lionsgate, не было.

Продолжающуюся военную операцию России на Украине Lionsgate Studios, как и многие другие публичные международные компании, отражает в разделе, связанном с рисками и угрозами деятельности. Последствия приостановления бизнеса в России в 2022 году компания оценила в $5,9 млн расходов, «в основном относящиеся к резервам сомнительных долгов по дебиторской задолженности клиентов».

Что ожидают аналитики от Lionsgate Studios

Новые бумаги Lionsgate Studios (LION) на NASDAQ пока не показывают выраженной динамики: с момента выхода на биржу через SPAC акции студии подешевели на 3,7% — с $10,18 до $9,8 за штуку. С одной стороны, перед сделкой компания сумела собрать больше денег инвесторов, чем ожидалось — $350 млн против первоначальных ожиданий в $175 млн. С другой стороны, такой способ размещения, который выбрали в Lionsgate — привлечение частных средств в обмен на акции после слияния со SPAC — может размыть доли существующих акционеров.

Ставка менеджмента очевидна, считают в IPO Renaissance Capital: в одиночку Lionsgate Studios может показывать лучшие результаты, чем с обременением в виде кабельного канала и стриминг-сервиса Starz, а денежные поступления от выхода на биржу помогут избавиться от высокого долга студии.

Как ведут себя акции других американских киностудий

Выход американских киностудий на публичные торги не всегда похож на историю успеха. Например, бумаги Warner Bros. Discovery (WBD) на NASDAQ в первый день торгов в апреле 2022 года стоили $24,08 за штуку, и аналитики Evercore ожидали роста до $40. Но в реальности акции медийного гиганта в основном падали, сделав попытку переломить тренд в начале 2023-го. Однако к 17 апреля 2024-го за одну акцию Warner Bros. Discovery можно выручить всего $8,13 — за все время торгов компания потеряла две трети капитализации.

Как следует из данных The Wall Street Journal, выручка Warner Bros. Discovery раз за разом не оправдывала ожиданий аналитиков. Впрочем, специалисты не отчаиваются и в основном дают рекомендации «держать» или «покупать» с консенсусной целевой ценой $12,11 на горизонте года — несмотря на то, что компания показала убыток в 40 центов на акцию по итогам первого квартала.

Чуть лучше себя показывает Fox Corporation (FOXA): с начала самостоятельных торгов весной 2019 года, когда одна акция компании стоила $41,7, она успела потерять всего 22% капитализации и теперь стоит $32,63 за бумагу. Ожидания аналитиков умеренно позитивные, консенсус-прогноз предполагает, что через год цена акции Fox Corporation составит $36,48.

Акции Paramount (PARA) также не позволяют инвестору всерьез заработать, несмотря на то, что компания платит дивиденды: ее капитализация на NASDAQ выросла разве что в сравнении с 1990-м годом, а последние несколько лет акции Paramount постепенно дешевели: с $44 летом 2021 года до текущих $12,51. Несмотря на то, что в последние четыре квартала компания зарабатывала больше, чем ожидали аналитики, эти ожидания остаются невысокими, и специалисты в основном советуют избавляться от этих бумаг или по крайней мере не покупать новых. Консенсусный 12-месячный таргет по акциям Paramount предполагает, что они почти не подорожают и будут стоить $12,91.

Disney (DIS), которая объединяет множество разных бизнесов, показывает лучшую динамику: несмотря на то, что с пика весны 2021 года компания потеряла почти половину капитализации, за последний год ее бумаги на Нью-Йоркской бирже подорожали на 11,3% до $103,23 за штуку. За последние четыре квартала выручка компании регулярно превосходит ожидания рынка, и аналитики в основном советуют покупать бумагу в ожидании, что в течение года она подорожает на 20% до консенсусной целевой цены $125,57 за акцию.