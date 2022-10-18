«Дзен» разрешил авторам-нерезидентам выводить средства на карты

Авторы «Дзена», в том числе нерезиденты, смогут выводить средства от монетизации на банковские карты. После того как «Дзен» был выкуплен VK, блогеры, находящиеся не в России, жаловались на невозможность получить вознаграждение

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Рекомендательная платформа «Дзен» запустила в тестовом режиме новый инструмент для получения авторами вознаграждения, рассказал РБК ее представитель. Блогеры, которые создают контент на платформе, смогут привязывать к своему личному кабинету банковские карты: резиденты России — карты банков — эмитентов страны, а нерезиденты — карты любого иностранного банка.

Авторы «Дзена», находящиеся не в России, потеряли возможность получения средств примерно с середины сентября. Многочисленные жалобы на это корреспондент РБК обнаружил в профильных телеграм-каналах и группах во «ВКонтакте». Как пояснил РБК один из авторов «Дзена», до начала военной операции авторам был доступен вывод средств через сервис PayPal, но в марте он прекратил работу в России. По словам собеседника, до того как «Дзен» вышел из состава «Яндекса», периодически «появлялись способы вывести заработанное». В частности, перед продажей платформы VK для нерезидентов запустили вывод заработка на QIWI-кошелек и международный сервис Payoneer, но после 11 сентября и эта возможность пропала, а служба поддержки отвечала авторам, что ведутся «технические работы». При этом еще один блогер сообщил в обсуждении во «ВКонтакте», что к нерезидентам сервис в том числе причисляет пользователей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые вошли в состав России в результате референдума в конце сентября. Раньше пользователям из указанных регионов удавалось вывести средства через QIWI-кошелек, уточнил он.

«Яндекс» закрыл сделку по продаже «Дзена» вместе с агрегатором «Новостей» 12 сентября. Новой главной страницей «Яндекса» стала ya.ru, через нее можно входить в почту и «Яндекс ID», а со страницы yandex.ru происходит переадресация на dzen.ru. На последней теперь также размещается агрегатор новостей.

Представитель «Дзена» пояснил, что возможность вывода средств напрямую на карты доступна только физлицам или самозанятым. Как именно будет организовано перечисление средств нерезидентам, собеседник РБК не уточнил. «Ранее некоторые платежные сервисы стали недоступны в России, и часть авторов лишилась возможности вывода средств. Мы тестировали несколько возможных вариантов, нам было важно, чтобы у всех авторов «Дзена» был равный доступ к получению средств от монетизации», — отметил он. При этом авторам-резидентам помимо перечисления на банковскую карту остаются доступны вывод средств на кошелек «ЮMoney» для физлиц и самозанятых, на расчетный счет для индивидуальных предпринимателей и юрлиц.

Сейчас у «Дзена» более 100 тыс. активных авторов в неделю, а доля авторов-нерезидентов составляет примерно 10% от общего количества, пояснил представитель платформы. На вопрос, есть ли задача увеличивать число авторов-нерезидентов, он сказал, что задача — «привлекать новых авторов в целом, неважно, резиденты они или нет». По итогам 2021 года (последние доступные данные) у «Дзена» было 22,3 млн активных пользователей в день.

Зачем нужна возможность оплаты для нерезидентов

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Основная сложность с выводом денег сейчас заключается в ограничениях на межбанковские переводы, напомнил руководитель PR в Solar Staff Александр Норовяткин. Многие зарубежные банки просто отказываются проводить платежи, которые каким-либо образом связаны с Россией или Белоруссией, причем с каждым новым пакетом санкций ограничений становится больше, а возможностей вывода — меньше, добавил он. По словам Норовяткина, сейчас компании при работе с блогерами все чаще используют сервисы-посредники: компании пополняют счет в сервисе, ставят задачи, блогеры создают интеграции, а сервис автоматически переводит деньги, передает права на креативы и формирует закрывающие документы. В случае с «Дзеном» для проведения платежей на карты нерезидентов, скорее всего, должно использоваться нероссийское юрлицо с нероссийским счетом, полагает Норовяткин.

Он также отметил, что если «Дзен» решил потратить ресурсы и силы на внедрение возможности вывода средств для нерезидентов, то таких авторов либо много на платформе, либо она хочет увеличить их количество в ближайшее время.

По словам руководителя направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егора Кривошеи, переводы за рубеж работают по все тем же принципам и каналам, что и раньше: через SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) — у поддерживающих ее банков, через систему передачи финансовых сообщений Банка России — для тех, кто не подключен к SWIFT. Но банки могут быть не подключены к одним и тем же опциям, что может доставлять неудобства клиентам, отметил он. «Ситуация меняется динамично: некоторые банки перестают работать с переводами, другие сервисы ограничивают работу в регионе и т.д. Из-за этого компаниям приходится иметь несколько способов про запас, что может повышать стоимость подобного вывода (например, увеличивается размер комиссии)», — рассуждает Кривошея, оговорившись, что компании все равно идут на это из соображений сохранения лояльности пользователей и других потенциальных эффектов на аудиторию.

Директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный отметил, что стремление «Дзена» поддерживать работу с нерезидентами — «логичное наследие» стратегии «Яндекса», который ставил для себя задачу присутствовать не только в России, но и на зарубежных рынках. В то же время эксперт указал, что «русскоязычное медиаполе никогда не ограничивалось границами России». «Сейчас русскоязычные авторы могут находиться не на территории России более шести месяцев, то есть стать нерезидентами. Было бы нелогично тут же прекращать выплаты в их адрес», — добавил Черный. Но с увеличением числа подобных авторов, по его словам, службе модерации «Дзена» «придется пристальнее следить за публикуемым контентом, лучше организовать модерацию, поскольку контент авторов, находящихся за рубежом, с большей вероятностью может содержать признаки нарушения закона о фейках».