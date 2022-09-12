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С бывшей главной страницы «Яндекса» началась переадресация на «Дзен»

На «Дзене» в том числе остался сервис «Новости». Поиска по нему пока нет. Он станет доступен в ближайшие две недели, сообщили в VK
«Яндекс» YNDX ₽2 156 +3,01% Купить
VK VKCO ₽467 +6,86% Купить
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

С бывшей главной страницы «Яндекса» — yandex.ru — пользователей стали переводить на сайт dzen.ru, который переходит под управление VK.

На портале представлены контент от авторов «Дзена», «Новости», поисковая строка «Яндекса» и сервис погоды.

Поиска по новостям пока нет. Как сообщил РБК представитель пресс-службы VK, он станет доступен на dzen.ru в ближайшие две недели.

Главная же страница «Яндекса», как сообщали в компании ранее, будет доступна по адресу ya.ru.

«Яндекс» закрыл сделку по продаже VK сервисов «Дзен» и «Новости»
Бизнес
Фото:Татьяна Флегонтова / ТАСС

Ранее 12 сентября «Яндекс» закрыл сделку по продаже VK сервисов «Дзен» и «Новости» холдингу VK. Одновременно с этим «Яндекс» приобрел у VK сервис по доставке еды и продуктов Delivery Club.

После закрытия сделки «Яндекс» убрал сервисы «Новости» и «Дзен» из основного приложения компании для смартфонов на iOS «Яндекс — с Алисой» и выпустил аналогичное приложение для смартфонов на Android.

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