С бывшей главной страницы «Яндекса» началась переадресация на «Дзен»

На «Дзене» в том числе остался сервис «Новости». Поиска по нему пока нет. Он станет доступен в ближайшие две недели, сообщили в VK

Фото: Олег Яковлев / РБК

С бывшей главной страницы «Яндекса» — yandex.ru — пользователей стали переводить на сайт dzen.ru, который переходит под управление VK.

На портале представлены контент от авторов «Дзена», «Новости», поисковая строка «Яндекса» и сервис погоды.

Поиска по новостям пока нет. Как сообщил РБК представитель пресс-службы VK, он станет доступен на dzen.ru в ближайшие две недели.

Главная же страница «Яндекса», как сообщали в компании ранее, будет доступна по адресу ya.ru.

Ранее 12 сентября «Яндекс» закрыл сделку по продаже VK сервисов «Дзен» и «Новости» холдингу VK. Одновременно с этим «Яндекс» приобрел у VK сервис по доставке еды и продуктов Delivery Club.

После закрытия сделки «Яндекс» убрал сервисы «Новости» и «Дзен» из основного приложения компании для смартфонов на iOS «Яндекс — с Алисой» и выпустил аналогичное приложение для смартфонов на Android.