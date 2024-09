«Первый канал» объявил о возвращении Познера с новым шоу

Авторская передача «Познер» выходила на «Первом» до 2022 года, но ее прекратили показывать после начала военных действий. В новом сезоне Владимир Познер вернется с шоу «Турецкая тетрадь», вернется в эфир и «Пусть говорят»

Владимир Познер (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Ведущий Владимир Познер вернется в эфир с новым шоу под названием «Турецкая тетрадь», объявил гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст на премьере нового сезона, передает корреспондент РБК.

Также в эфир «Первого канала» с обновленной студией вернется программа «Пусть говорят», ее ведущим останется Дмитрий Борисов.

В интервью Forbes неделей ранее Познер, чья авторская программа на «Первом канале» не выходила с начала спецоперации на Украине, говорил, что мечтает о возвращении в телевизионный эфир, однако не думает, что это произойдет. Тогда же он рассказал, что его команда сняла большой восьмисерийный фильм о Турции, который уже сдали «Первому каналу».

В середине 1980-х годов Познер был ведущим телемостов Ленинград — Сиэтл и Ленинград — Бостон. В 1990-е вел вместе с американским журналистом Филом Донахью передачу «Познер и Донахью» на телеканале CNBC. Как переводчик и автор выпустил несколько книг: Вуди Гатри «Поезд мчится к славе», «Запад вблизи», Eyewitness: A Personal Account of the Unraveling of the Soviet Union, «Прощание с иллюзиями», «Вспоминая войну (Remembering War): советско-американский диалог» в соавторстве с Хелин Кейссар и другие.

С осени 2008 года на «Первом канале» выходила авторская передача «Познер». После начала военных действий на Украине программа перестала выходить, так как, по словам журналиста, канал стал «информационным и останется таковым до завершения так называемой спецоперации».

Вместе с Иваном Ургантом они сняли цикл документальных фильмов-путешествий, а этой весной организовали тур с воспоминаниями о путешествиях, в том числе выступали в европейских странах. Некоторые политики в Нидерландах возмутились тем, что российские журналисты выступают в Амстердаме. Познер, комментируя это, заявил, что их выступления с Ургантом «вне политики».

Впервые публично о военной операции на Украине Познер высказался в марте 2023 года на онлайн-встрече американского Ubiquity University. Он отметил, что, насколько может судить, целью Путина в действиях на Украине было «проследить за тем», чтобы у нее не было возможности войти в НАТО. Журналист также выразил мнение, что президент США Джо Байден «искал конфликта»: «Они, как говорится, довольно долго дразнили медведя, надеясь, что медведь отреагирует и попадет в ловушку. И эта ловушка — Украина».

В интервью Forbes он также говорил, что получал предложения о работе на западных каналах, но отказывался из-за требований высказаться по поводу российской политики. «Были предложения [о работе от западных каналов]. Я не стану называть конкретно, но они были, и не в одной стране. Но условие! А условие такое: «вы должны поначалу высказаться по поводу [президента России Владимира] Путина и по поводу политики», причем определенным образом. Я сказал: «Слушайте, это же не журналистика, это совсем другое». Говорят: «Вот такие условия». Я сказал: «Нет. Спасибо большое, я — нет», — рассказал телеведущий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление Познера, назвал его патриотом России, несмотря на критику происходящего в стране. «Владимир Познер — это один из мэтров нашей журналистики, нашего телевидения. В то же время это человек с очень убежденной, последовательной, очень крепкой гражданской позицией», — сказал представитель Кремля.