Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации

Познер сообщил о предложениях по работе от западных каналов, которые требовали от него высказаться по поводу политики Москвы, что и становилось причиной отказа. Он хотел бы вернуться в эфир, но не считает, что это произойдет

Владимир Познер (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Телеведущий и журналист Владимир Познер заявил в интервью Forbes, что получал предложения о работе на западных каналах, но отказывался из-за требований высказаться по поводу российской политики.

«Были предложения [о работе от западных каналов]. Я не стану называть конкретно, но они были и не в одной стране. Но условие! А условие такое: «вы должны поначалу высказаться по поводу [президента России Владимира] Путина и по поводу политики», причем определенным образом. Я сказал: «Слушайте, это же не журналистика, это совсем другое». Говорят: «Вот такие условия». Я сказал: «Нет. Спасибо большое, я — нет», — рассказал телеведущий.

Познер впервые публично высказался о военной операции на Украине в марте 2023 года на онлайн-встрече американского Ubiquity University. Он отметил, что, насколько может судить, целью Путина в действиях на Украине было «проследить за тем», чтобы у нее не было возможности войти в НАТО. «Согласен ли я с тем, что он сделал, и то, каким путем, — нечто совершенно другое. И не имеет значения, с чем я согласен или не согласен, это только моя личная точка зрения. Важны факты. То, как это развивалось, привело к тому, что огромное окно возможностей, существовавшее 30 лет, захлопнулось», — заявил тогда Познер. Журналист также выразил мнение, что президент США Джо Байден «искал конфликта»: «Они, как говорится, довольно долго дразнили медведя, надеясь, что медведь отреагирует и попадет в ловушку. И эта ловушка — Украина».

В интервью Познер отметил, что скучает по работе в эфире и хотел бы вернуться, но не считает, что это может произойти: «Я очень люблю это, это мое. Я считаю, что я это делаю очень хорошо, извините за нескромность. <...> Дело в том, что я появился на советском экране как человек, которого могли запомнить, в 59 лет, понимаете? Уже люди готовятся уйти, а я в это время прихожу. Думаю, что, может быть, поэтому до сих пор во мне живет вот этот вот драйв, желание. Я хочу [работать в эфире], но вы знаете, не всегда все можно, что хочешь. Приходится иногда идти на некоторые компромиссы или признать даже поражение».

Телеведущий подчеркнул, что принял решение не давать интервью, кроме случаев, когда сочтет, «что это стоит действительно сделать, что это может быть полезно». «Я больше не собираюсь говорить, я принял для себя такое решение: никаких интервью, никаких высказываний, комментариев и так далее. <...> Просто я для себя решил, что положение такое, что мне лучше пока воздержаться. Тем более что мне 90 лет, в это время обычно люди давно на пенсии, и никто не спрашивает: «А почему вы на пенсии?» Ну вот я типа на пенсии», — говорит он.

Журналист рассказал, что в отсутствие эфирной работы «размышлял» и пишет книгу, но отказался уточнить, о чем она будет: «Я вообще не люблю это говорить». Познер также сообщил о съемках восьмисерийного фильма о Турции, который отдали на «Первый канал» и ждут «суждения» гендиректора Константина Эрнста.

«Вот этим я занимался, ну и мелочами: у меня были выступления, приглашают поговорить в разные, довольно закрытые аудитории. И потом, конечно, совершенно неожиданно наш дуэт с моим близким другом Иваном Ургантом, когда мы решили делать выступления-воспоминания по нашим съемкам», — добавляет телеведущий.

Познер рассказал, что в планах еще 15 выступлений с Ургантом. А также отметил, что его «поразил» успех выступлений, которые уже прошли в ряде стран, в том числе европейских.

В середине 1980-х Познер был ведущим телемостов «Ленинград — Сиэтл» и «Ленинград — Бостон». В 1990-е вел вместе с американским журналистом Филом Донахью передачу «Познер и Донахью» на телеканале CNBC. Как переводчик и автор выпустил несколько книг: Вуди Гатри «Поезд мчится к славе», «Запад вблизи», Eyewitness: A Personal Account of the Unraveling of the Soviet Union, «Прощание с иллюзиями», «Вспоминая войну (Remembering War): советско-американский диалог» в соавторстве с Хелин Кейссар и другие.

С осени 2008 года на «Первом канале» выходила авторская передача «Познер». После начала военных действий на Украине программа перестала выходить, так как, по словам журналиста, канал стал «информационным и останется таковым до завершения так называемой спецоперации».

Вместе с Ургантом они сняли цикл документальных фильмов-путешествий, а этой весной организовали тур с воспоминаниями о путешествиях, в том числе выступали в европейских странах. Некоторые политики в Нидерландах, возмутились тем, что российские журналисты выступают в Амстердаме. Познер, комментируя это, заявил, что их выступления с Ургантом «вне политики».