Аналитики назвали самые популярные у мошенников вредоносные рассылки

За время пандемии злоумышленники стали гораздо чаще использовать фишинговые рассылки для кражи персональных данных. Выросла популярность и банковских троянов

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

По итогам первой половины 2020 года кибермошенники стали чаще использовать фишинговые рассылки, в которых пытаются через ссылку получить от пользователя персональные данные. Это следует из исследования работающей в сфере кибербезопасности компании Group-IB, поступившего в распоряжение РБК.

С помощью фишинговых рассылок мошенники пытаются получить пользовательские данные для доступа к различным популярным интернет-сервисам. Аналитики Group-IB называют увеличение распространнености таких рассылок у мошенников «ожидаемым» в связи с пандемией — на самоизоляции выросла популярность интернет-сервисов. Фишинг стал использоваться преступниками в два раза чаще, на фишинговые страницы приходится 46% от всего объема фейковых страниц в интернете.

Популярность вирусов-шифровальщиков, очень популярных в прежние годы, напротив, сильно упала. Они «фактически ушли со сцены», пишет Group-IB, и на них приходится всего 1% вредоносных писем. Такие вирусы при заражении компьютера шифруют ценные данные и требуют выкуп за возможность вновь получить доступ к ним.

«Зато каждое третье вредоносное письмо содержало программу-шпиона, цель установки которого — кража платежных данных или иной чувствительной информации с целью продажи в даркнете или шантажа», — отмечают в Group-IB.

В топ популярных у мошенников методов также вошли загрузчики, которые после попадания на компьютер через рассылку загружают другое вредоносное программное обеспечение, и бэкдоры, посредством которых киберпреступники получают удаленный доступ к компьютерам жертв, замыкающие тройку лидеров.