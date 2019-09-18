WhatsApp стал самым обсуждаемым россиянами мессенджером

В Brand Analytics считают, что рост популярности WhatsApp обусловлен групповыми чатами бытовой тематики. «У кого в телефоне нет чатика школьного родительского комитета, дачного или подъездного чата и т.п.? Скорее всего, у вас их несколько», — отметили авторы исследования. Нововведения вроде функции broadcast only, позволяющей трансформировать чаты в аналог публичных каналов, пока не сильно отражаются на популярности WhatsApp.

Упоминаемость Viber в соцсетях снизилась на 4% по сравнению с прошлым годом. Мессенджер делает упор на публичные сообщества, в которые могут вступить до 1 млрд пользователей, а также официальные бизнес-аккаунты, через которые бренды взаимодействуют с клиентами. «Но это и основная помеха для более широкого использования мессенджера — проблема спама часто ассоциируется в соцмедиа именно с Viber», — заявили в Brand Analytics.

Снижение доли Telegram с 23% в марте прошлого года до 21,5% в августе нынешнего аналитики объясняют корректировкой после роста на волне обсуждений о блокировке мессенджера в России. «Основа соцмедийной популярности Telegram — публичные каналы. Запрещенный мессенджер сегодня — полноценное медиа, влияющее на общественное мнение наравне с традиционными СМИ», — сказано в исследовании. Telegram к тому же прочно удерживает первое место в рейтинге виральности медиаплатформ по версии Brand Analytics.

Эксперты отметили, что доля упоминаний СМС составила 6% (в марте 2018 года было 10%), а Skype получил 4%. «Мессенджеры, расположившиеся ниже третьей строчки рейтинга, в этом году ничем не удивили», — констатировали в Brand Analytics.

Исключением авторы исследования считают Discord, который они назвали самым популярным текстовым и голосовым чатом для геймеров. «В 2018 году упоминаемость этой темной лошадки была на уровне погрешности. А в августе 2019 он получил уже 2% от всех сообщений в нашем исследовании», — пишут в Brand Analytic и отмечают, что таких результатов мессенджер достиг без медийных каналов и дополнительного функционала, за счет которых растет популярность лидеров рейтинга.

Остальные участники совокупно собрали менее 1% сообщений, в их списке оказались ICQ, Facebook Messenger, iMessage, VK Messenger, Snapchat и WeChat.