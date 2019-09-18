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Технологии и медиа ,  
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WhatsApp стал самым обсуждаемым россиянами мессенджером
В августе WhatsApp впервые обсуждали в русскоязычных соцсетях больше, чем Viber и Telegram, хотя заблокированный в России мессенджер Павла Дурова за год потерял меньше 2% внимания
Фото: Jason Alden / Bloomberg

В августе 2019 года на долю WhatsApp пришлось 39% упоминаний всех мессенджеров в российских соцсетях, он стал самым популярным мессенджером впервые за почти три года, следует из данных исследования Brand Analitycs (BA, есть в распоряжении РБК).

Количество сообщений о WhatsApp составило 16,4 млн. В феврале 2017 года, когда BA стали измерять интерес россиян к мессенджерам, их было в два с половиной раза меньше — 6,6 млн.

Тройка лидеров по числу упоминаний выглядит так:

  1. WhatsApp — 39%
  2. Viber — 28%
  3. Telegram — 21%

В марте 2018 года на WhatsApp приходилось 29%, на Viber — 32%, а на Telegram — 23%.

В Brand Analytics считают, что рост популярности WhatsApp обусловлен групповыми чатами бытовой тематики. «У кого в телефоне нет чатика школьного родительского комитета, дачного или подъездного чата и т.п.? Скорее всего, у вас их несколько», — отметили авторы исследования. Нововведения вроде функции broadcast only, позволяющей трансформировать чаты в аналог публичных каналов, пока не сильно отражаются на популярности WhatsApp.

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Упоминаемость Viber в соцсетях снизилась на 4% по сравнению с прошлым годом. Мессенджер делает упор на публичные сообщества, в которые могут вступить до 1 млрд пользователей, а также официальные бизнес-аккаунты, через которые бренды взаимодействуют с клиентами. «Но это и основная помеха для более широкого использования мессенджера — проблема спама часто ассоциируется в соцмедиа именно с Viber», — заявили в Brand Analytics.

Снижение доли Telegram с 23% в марте прошлого года до 21,5% в августе нынешнего аналитики объясняют корректировкой после роста на волне обсуждений о блокировке мессенджера в России. «Основа соцмедийной популярности Telegram — публичные каналы. Запрещенный мессенджер сегодня — полноценное медиа, влияющее на общественное мнение наравне с традиционными СМИ», — сказано в исследовании. Telegram к тому же прочно удерживает первое место в рейтинге виральности медиаплатформ по версии Brand Analytics.

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Эксперты отметили, что доля упоминаний СМС составила 6% (в марте 2018 года было 10%), а Skype получил 4%. «Мессенджеры, расположившиеся ниже третьей строчки рейтинга, в этом году ничем не удивили», — констатировали в Brand Analytics.

Исключением авторы исследования считают Discord, который они назвали самым популярным текстовым и голосовым чатом для геймеров. «В 2018 году упоминаемость этой темной лошадки была на уровне погрешности. А в августе 2019 он получил уже 2% от всех сообщений в нашем исследовании», — пишут в Brand Analytic и отмечают, что таких результатов мессенджер достиг без медийных каналов и дополнительного функционала, за счет которых растет популярность лидеров рейтинга.

Остальные участники совокупно собрали менее 1% сообщений, в их списке оказались ICQ, Facebook Messenger, iMessage, VK Messenger, Snapchat и WeChat.

Для составления рейтинга авторы изучили 2,1 млрд русскоязычных сообщений в соцмедиа за август 2019 года. Учитывались как соцсети («ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, «Мой Мир», «МирТесен»), так и блоги, форумы, публичные каналы мессенджеров, а также комментарии к новостным статьям.

Автор: Константин Нагаев
При участии: Иван Макаров
Теги: WhatsApp, мессенджеры
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