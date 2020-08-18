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В России предложили блокировать сайты с пропагандой криминала

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий блокировать без решения суда популяризаторов уголовных традиций в интернете. У документа слишком общие формулировки, под запрет может попасть даже сайт «Радио Шансон», указывают эксперты
Александр Башкин
Александр Башкин (Фото: Global Look Press)

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин внес в Госдуму законопроект, в котором предлагает ввести понятие «криминальная субкультура» и блокировать сайты с ее пропагандой в досудебном порядке, говорится в сообщении Совета Федерации.

В документе, который содержит поправки в законы «Об основах системы профилактики правонарушений» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и опубликован на сайте Госдумы, предлагается понимать под «криминальной субкультурой» систему принципов, взглядов, образа жизни и норм поведения, разделяемых группой лиц, неформально объединяющихся в целях популяризации и продвижения уголовных традиций, атрибутики уголовного мира, проявления нетерпимости к законопослушному поведению и оправдания преступного поведения.

Действующее законодательство содержит нормы, направленные на борьбу с пропагандой экстремизма, однако в большинстве случаев пропаганда криминального образа жизни и криминальной идеологии, «имеющая схожее с экстремизмом значение», выпадает из-под действия соответствующих положений федеральных законов, указано в пояснительной записке к законопроекту. По словам участвовавшего в разработке документа Дмитрия Липина, члена экспертно-консультационного совета в комитете Совфеда и заместителя исполнительного директора Ассоциации юристов России, основная цель законопроекта — определение того, что относится к формированию и поддержке криминальной субкультуры. «Криминальная субкультура — это не только группы в интернете, это и офлайн-деятельность по сбору средств для поддержки уголовного мира, и пропаганда в местах лишения свободы, которая мешает исправлению осужденных, и другие действия. То, что мы видим в интернете, — лишь малая часть опасного общественного явления», — рассуждает он.

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До недавнего времени криминальная субкультура была явлением, которое не выходило за пределы исправительных учреждений, но в эпоху развития интернета и строительства разных сетей [коммуникации] криминальная идеология проникла «за пределы колючей проволоки», объяснил РБК Александр Башкин. По его словам, предложенные в законопроекте уточнения нужны для того, чтобы быстро прекращать работу организаций с правонарушениями. Собеседник РБК напомнил, что Верховный суд России признал экстремистским движение АУЕ (аббревиатура расшифровывается либо как «арестантский уклад един», либо как «арестантское уголовное единство»). «Однако эти меры применены к конкретной организации, и если, например, участники переставят местами буквы в ее названии, то формально сообщество сможет существовать. Определение криминальной субкультуры как явления и уточнение путей его распространения поможет избежать подобных случаев», — считает он.

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Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

По мнению гендиректора Института исследований интернета Карена Казаряна, сейчас положения законопроекта настолько «шаткие», что неясно, как под них не попадет, например, «Радио Шансон». «Если смотреть в общем, в России блокируются сайты, которые содержат запрещенную информацию (детская порнография, наркотики и т.д.), либо информацию, которая распространяется с нарушением законодательства (например, нарушение авторских прав). Очевидно, что информация о криминальных структурах не подходит ни под одну категорию, поэтому определения нужно уточнить», — указал Казарян.

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«В законопроекте нужно подробно прописать понятийный аппарат, иначе придется блокировать все ресурсы с упоминанием тюрем, например в песне», — согласен ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев. В то же время он сомневается, что подобный законопроект будет принят с учетом вынесенного Верховным судом решения по блокировке криминальной группировки АУЕ. «Если авторы законопроекта привлекут экспертов и таким образом смогут доказать, что сообщества по типу АУЕ — это не просто отдельные группировки, а целое явление, то у законопроекта есть шанс», — отметил Парфентьев.

Александр Башкин, в свою очередь, настаивает, что предлагаемые им изменения в закон не призваны запретить жанр шансона. Представитель «Радио Шансон» отказался от комментариев.

Авторы: Анастасия Скрынникова, Владислав Скобелев
При участии: Евгения Кузнецова, Елизавета Ефимович
Теги: профилактика экстремизма, криминальная структура, законопроект
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