В России предложили блокировать сайты с пропагандой криминала

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий блокировать без решения суда популяризаторов уголовных традиций в интернете. У документа слишком общие формулировки, под запрет может попасть даже сайт «Радио Шансон», указывают эксперты

Александр Башкин (Фото: Global Look Press)

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин внес в Госдуму законопроект, в котором предлагает ввести понятие «криминальная субкультура» и блокировать сайты с ее пропагандой в досудебном порядке, говорится в сообщении Совета Федерации.

В документе, который содержит поправки в законы «Об основах системы профилактики правонарушений» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и опубликован на сайте Госдумы, предлагается понимать под «криминальной субкультурой» систему принципов, взглядов, образа жизни и норм поведения, разделяемых группой лиц, неформально объединяющихся в целях популяризации и продвижения уголовных традиций, атрибутики уголовного мира, проявления нетерпимости к законопослушному поведению и оправдания преступного поведения.

Действующее законодательство содержит нормы, направленные на борьбу с пропагандой экстремизма, однако в большинстве случаев пропаганда криминального образа жизни и криминальной идеологии, «имеющая схожее с экстремизмом значение», выпадает из-под действия соответствующих положений федеральных законов, указано в пояснительной записке к законопроекту. По словам участвовавшего в разработке документа Дмитрия Липина, члена экспертно-консультационного совета в комитете Совфеда и заместителя исполнительного директора Ассоциации юристов России, основная цель законопроекта — определение того, что относится к формированию и поддержке криминальной субкультуры. «Криминальная субкультура — это не только группы в интернете, это и офлайн-деятельность по сбору средств для поддержки уголовного мира, и пропаганда в местах лишения свободы, которая мешает исправлению осужденных, и другие действия. То, что мы видим в интернете, — лишь малая часть опасного общественного явления», — рассуждает он.

До недавнего времени криминальная субкультура была явлением, которое не выходило за пределы исправительных учреждений, но в эпоху развития интернета и строительства разных сетей [коммуникации] криминальная идеология проникла «за пределы колючей проволоки», объяснил РБК Александр Башкин. По его словам, предложенные в законопроекте уточнения нужны для того, чтобы быстро прекращать работу организаций с правонарушениями. Собеседник РБК напомнил, что Верховный суд России признал экстремистским движение АУЕ (аббревиатура расшифровывается либо как «арестантский уклад един», либо как «арестантское уголовное единство»). «Однако эти меры применены к конкретной организации, и если, например, участники переставят местами буквы в ее названии, то формально сообщество сможет существовать. Определение криминальной субкультуры как явления и уточнение путей его распространения поможет избежать подобных случаев», — считает он.