Глава РКН попросил у Путина права блокировать ресурсы с данными россиян
Глава Роскомнадзора Андрей Липов на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что ведомство хотело бы получить право блокировать иностранные ресурсы, на которых неправомерно были размещены персональные данные россиян. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
Липов напомнил, что в соответствии с 108-й Конвенцией об автоматизированной обработке данных Совета Европы государство вправе определять другие страны, в которых ненадлежащим образом обрабатываются персональные данные его граждан. «И мы бы здесь тоже хотели эту компетенцию за Роскомнадзором закрепить», — отметил глава Роскомнадзора.
Липов объяснил, что личные данные, которые попадают в интернет, считаются общедоступными. «Зачастую мы не можем фейковый аккаунт какого-то известного человека закрыть просто так, потому что они [за рубежом] говорят: «Посмотрите свое законодательство, у вас это общедоступные данные», — уточнил он.
«Мы хотели бы здесь продумать некий механизм, который позволит людям сказать, что «извините, эта информация о моем отдыхе, даже если я известный человек, она ничего не имеет общего с общественно значимой информацией, с политической или государственной значимостью», чтобы человек мог через суд хотя бы удалить», — сообщил Липов.