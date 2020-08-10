Глава РКН попросил у Путина права блокировать ресурсы с данными россиян

Роскомнадзор будет добиваться, чтобы иностранные интернет-ресурсы по решению суда удаляли персональную информацию о гражданах России. В случае отказа предусмотрена блокировка ресурса

Владимир Путин и Андрей Липов (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Глава Роскомнадзора Андрей Липов на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что ведомство хотело бы получить право блокировать иностранные ресурсы, на которых неправомерно были размещены персональные данные россиян. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Липов напомнил, что в соответствии с 108-й Конвенцией об автоматизированной обработке данных Совета Европы государство вправе определять другие страны, в которых ненадлежащим образом обрабатываются персональные данные его граждан. «И мы бы здесь тоже хотели эту компетенцию за Роскомнадзором закрепить», — отметил глава Роскомнадзора.

Липов объяснил, что личные данные, которые попадают в интернет, считаются общедоступными. «Зачастую мы не можем фейковый аккаунт какого-то известного человека закрыть просто так, потому что они [за рубежом] говорят: «Посмотрите свое законодательство, у вас это общедоступные данные», — уточнил он.

«Мы хотели бы здесь продумать некий механизм, который позволит людям сказать, что «извините, эта информация о моем отдыхе, даже если я известный человек, она ничего не имеет общего с общественно значимой информацией, с политической или государственной значимостью», чтобы человек мог через суд хотя бы удалить», — сообщил Липов.