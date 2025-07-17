Дуров опубликовал пост после сообщений о «приземлении» Telegram в России

Данные о том, что Telegram откроет представительство в России по закону «о приземлении», не подтвердили источники бывшего пресс-секретаря Дурова. Основатель мессенджера процитировал свой пост о кампании по дискредитации Telegram

Павел Дуров (Фото: Steffens / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал короткий пост после сообщений о готовящемся открытии представительства мессенджера в России.

Он ответил сообщением «100%» на свой предыдущий пост, посвященный распространению фейковой новости об уходе Telegram из России.

«Возможно, что мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредитации Telegram», — говорится в сообщении.

Запись о том, что Telegram собирается создать филиал или открыть представительство в России по закону «о приземлении» ранее появилась в реестре Роскомнадзора.

Эту информацию не подтвердили источники телеграм-канала бывшего пресс-секретаря Дурова Георгия Лобушкина. «Таких планов нет и быть не может по многим причинам», — сообщил источник.

Закон о «приземлении» действует в России с 2022 года. Он обязывает иностранные IT-компании с ежедневной аудиторией более 500 тыс. пользователей открывать в России филиал, представительство или юридическое лицо, а также зарегистрироваться на сайте Роскомнадзора и разместить электронную форму обратной связи для пользователей.

На сайте ведомства говорится, что Telegram разместил электронную форму и зарегистрировал личный кабинет на сайте ведомства. На стадии согласования находится создание филиала, представительства или учреждение российского юрлица.

До этого в России мессенджер неоднократно штрафовали, в том числе за неисполнение владельцем соцсети обязанности по осуществлению мониторинга и принятию мер по ограничению доступа к запрещенной информации.

Информацию о том, что Telegram уходит из России, опубликовал телеграм-канал We TON со ссылкой на сатирический сайт «Панорама» в прошлом месяце. Дуров опроверг это сообщение и рассказал про недостоверное расследование об IP-адресах Telegram, которые подвергают угрозе данные пользователей.

Основатель Telegram подчеркнул, что мессенджер уже более 12 лет отстаивает «право людей на частную жизнь и свободный доступ к информации».