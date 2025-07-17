 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Дуров опубликовал пост после сообщений о «приземлении» Telegram в России

Данные о том, что Telegram откроет представительство в России по закону «о приземлении», не подтвердили источники бывшего пресс-секретаря Дурова. Основатель мессенджера процитировал свой пост о кампании по дискредитации Telegram
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Steffens / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал короткий пост после сообщений о готовящемся открытии представительства мессенджера в России.

Он ответил сообщением «100%» на свой предыдущий пост, посвященный распространению фейковой новости об уходе Telegram из России.

«Возможно, что мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредитации Telegram», — говорится в сообщении.

Запись о том, что Telegram собирается создать филиал или открыть представительство в России по закону «о приземлении» ранее появилась в реестре Роскомнадзора.

Эту информацию не подтвердили источники телеграм-канала бывшего пресс-секретаря Дурова Георгия Лобушкина. «Таких планов нет и быть не может по многим причинам», — сообщил источник.

Telegram начал регистрацию представительства по закону о «приземлении»
Политика
Фото:Natee Meepian / Shutterstock

Закон о «приземлении» действует в России с 2022 года. Он обязывает иностранные IT-компании с ежедневной аудиторией более 500 тыс. пользователей открывать в России филиал, представительство или юридическое лицо, а также зарегистрироваться на сайте Роскомнадзора и разместить электронную форму обратной связи для пользователей.

На сайте ведомства говорится, что Telegram разместил электронную форму и зарегистрировал личный кабинет на сайте ведомства. На стадии согласования находится создание филиала, представительства или учреждение российского юрлица.

До этого в России мессенджер неоднократно штрафовали, в том числе за неисполнение владельцем соцсети обязанности по осуществлению мониторинга и принятию мер по ограничению доступа к запрещенной информации.

Информацию о том, что Telegram уходит из России, опубликовал телеграм-канал We TON со ссылкой на сатирический сайт «Панорама» в прошлом месяце. Дуров опроверг это сообщение и рассказал про недостоверное расследование об IP-адресах Telegram, которые подвергают угрозе данные пользователей.

Основатель Telegram подчеркнул, что мессенджер уже более 12 лет отстаивает «право людей на частную жизнь и свободный доступ к информации».

Читайте РБК в Telegram.

Минцифры предложило изменить правила отсрочки от призыва для ИТ-специалистов

Песков ответил на вопрос о позиции Путина после ультиматума Трампа

Умер режиссер Юрий Кара

США анонсировали новые заградительные пошлины

Стефанишину назначили спецуполномоченным президента Украины по сотрудничеству с США

Депутат раскритиковал законопроект о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете

Telegram откроет представительство в России

Рада утвердила новое правительство Украины. Подробности

МИД выразил протест посольству Японии из-за участия в военных учениях США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Павел Дуров Telegram закон о приземлении
Павел Дуров фото
Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Материалы по теме
Telegram начал регистрацию представительства по закону о «приземлении»
Политика
«Детский мир» перестал общаться в Telegram из-за «нового закона»
Бизнес
Суд в Москве оштрафовал Telegram за повторное нарушение закона
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 90,56 (-0,59) Инвестиции, 16 июл, 20:34 Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 77,96 (0) Инвестиции, 16 июл, 20:34
У Трампа обнаружили хроническую венозную недостаточность Политика, 21:48
Над Брянской областью сбили более 20 беспилотников Политика, 21:34
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
В Йемене сообщили о спасенном российском моряке с потопленного сухогруза Политика, 21:23
В Италии погиб совершивший прыжок из стратосферы парашютист Баумгартнер Общество, 21:18
Дуров опубликовал пост после сообщений о «приземлении» Telegram в России Политика, 21:18
Мировую рекордсменку в марафонском беге отстранили из-за допинга Спорт, 21:07
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Депутат сообщил, кого не будут штрафовать за поиск экстремизма Политика, 21:01
WSJ узнала о трудностях Patriot с перехватом российских ракет на Украине Политика, 20:20
Адвоката Полозова заочно арестовали за фейки о российской армии Политика, 20:14
Кабмин предложит новые ограничения на работу зарубежных сервисов Политика, 20:12
Spectator узнал о давлении США на Зеленского по поводу Буданова Политика, 20:10
Могут ли израильские удары по Сирии перерасти в полноценную войну Политика, 19:59
Футбольная игра EA Sports FC впервые за 19 лет выйдет без русской озвучки Спорт, 19:58