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«Ведомости» сообщили об идее Минцифры легализовать белых хакеров

«Ведомости» узнали об идее Минцифры легализовать хакеров для выявления уязвимостей ПО

Министерство цифровых технологий думает над тем, чтобы ввести понятие bug bounty в правовое поле, чтобы легализовать выплаты белым хакерам, которые тестирует информационные системы на наличие уязвимостей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в одной из российских компаний-разработчике инструментов кибербезопасности и собеседник в международной компании на рынке информзащиты.

По их словам, министерство хочет легимитизировать рынок, чтобы правоохранительные органы не могли приклекать белых хакеров к уголовной ответственности за неправомерный доступ к компьютерной информации (ст.272).

Эксперты предупредили о найме «белых хакеров» кибермошенниками
Общество
Фото:Adam Berry / Getty Images

«Белые хакеры» — специалисты в сфере информационной безопасности, которые тестируют системы на наличие уязвимостей с целью помочь разработчикам сделать их продукт более защищенным. Они работают по программе Bug Bounty, которую запускают разработчики программного обеспечения, и получают вознаграждение за нахождение ошибок.

В начале апреля, на фоне эмиграции большого числа ИТ-специалистов из России после начала военных действий на Украине, Минцифры предложило обсудить прямую финансовую поддержку белых хакеров. Ведомство выступило с инициативой выделить деньги на проведение так называемых пентестов (анализ системы на наличие уязвимостей) и Bug Bounty (выплата вознаграждения за обнаружение уязвимостей).


 

Теги
хакеры легализация Минцифры Россия уязвимости
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