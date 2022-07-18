Общественная палата выступила за регулирование тарифов такси по стране

Общественная палата предложила ввести косвенное регулирование цен на поездки в такси по всей стране, но разрешить водителям ездить без «шашечек». Об этом говорится в ее отзыве на законопроект о такси, принятый в первом чтении

Фото: Олег Яковлев / РБК

Общественная палата предложила наделить все регионы полномочиями по установке минимальных тарифов на услуги такси на основании единых требований, установленных на федеральном уровне. Об этом говорится в заключении организации, подготовленном ко второму чтению законопроекта «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в России...» (копия есть у РБК).

О каком законопроекте идет речь Регулирование для рынка такси разрабатывается с 2015 года и всегда вызывает жаркие дискуссии чиновников и участников рынка. В мае Минтранс внес в Госдуму очередной вариант законопроекта, посвященного регулированию такси. В начале июля документ прошел первое чтение в Госдуме, дата второго пока не назначена. Среди основных положений проекта Минтранса: Разрешить самозанятым оказывать услуги по перевозке легковыми такси при заключении договора с агрегатором.

Наделить Москву, Санкт-Петербург и Севастополь полномочиями устанавливать минимальный размер тарифа на перевозку пассажиров и багажа.

Ограничить количество легковых такси для каждого региона.

Обязать устанавливать устройства контроля за вниманием и усталостью водителя.

Ввести ответственность агрегаторов в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу пассажира, если у водителя не было разрешения или оно было аннулировано.

Обязать предоставлять «автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным системам и данным Федеральной службе безопасности (ФСБ).

Обязать агрегаторы открывать представительства в регионах присутствия и др.

Что предложила Общественная палата

Как пояснил РБК член Общественной палаты Илья Зотов, они предлагают установить порядок определения стоимости поездки, зафиксировав некое минимальное значение и установив величину роста. «Ее значение — это предмет обсуждения, но условно стоимость может вырасти в два-три раза, но не в десять раз, — говорит Зотов. — Сегодня перевозчики устанавливают тарифы с учетом времени суток, дней недели, класса комфортности и других особенностей, и, например, в Новый год и другие праздники, при непогоде цена резко вырастает». По его мнению, если это предложение распространят на всю страну, «сервисы заказа не смогут злоупотреблять ценообразованием».

Среди других предложений Общественной палаты:

исключить из законопроекта запрет на использование транспортного средства в личных целях водителем, поскольку это противоречит одной из основных целей документа — позволить самозанятым оказывать услуги по перевозке;

отказаться от требований к оформлению легкового такси: нанесения на боковые поверхности кузова цветографической схемы легкового такси в виде композиции из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке (так называемых шашечек), а также установки на крыше опознавательного фонаря оранжевого цвета и окрашивания кузова в определенной цветовой гамме, так как это также ограничит возможности использования автомобиля в личных целях и не учитывает особенности класса автомобилей такси («комфорт», «бизнес» и т.д.);

создать единый федеральный реестр перевозчиков, легковых такси и служб заказа вместо региональных, как предусматривает текущая версия законопроекта. «Перевозчик может совершить те или иные нарушения, после чего переехать в другой регион, и в региональном реестре не будет информации об этом. В случае же с единым федеральным реестром скрыть факты нарушений не удастся», — пояснил Зотов предложение Общественной палаты;

отказаться от требования для агрегаторов, у которых в сутки более 5 тыс. легковых такси выполняют заказы, открывать филиалы или представительства во всех регионах присутствия. Такой порядок повлечет излишние обязанности, запреты и ограничения для перевозчиков, а также необоснованные расходы, считают авторы отзыва;

также из-за лишних расходов — отказаться и от требования законопроекта устанавливать устройства контроля за вниманием и усталостью водителя и др.

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При этом представители Общественной палаты отметили важность регулирования такси — в ряде отдаленных населенных пунктов, не имеющих регулярного автобусного сообщения, такси выполняет функцию общественного транспорта, подчеркивается в документе. «Сфера таксомоторных перевозок — одна из самых непростых, что показывают последние годы обсуждения различных версий законопроектов о такси. Важно, что сейчас появляется ответственность перевозчиков перед пассажиром и не придется тратить годы на судебные разбирательства. Но, как и любой, этот законопроект требует точечных доработок в части прав пассажиров. Уверен, предложения Общественной палаты, будут учтены — это рабочий процесс, концептуально законопроект считаю важным поддержать», — отметил Илья Зотов.

Какие изменения нужны рынку

Ранее участники рынка заявляли, что рассмотрение законопроекта лучше отложить до нормализации экономической ситуации, и просили отказаться от ограничительных и затратных мер для участников отрасли, которые будет сложно выполнить в текущих условиях.

Мнения участников рынка о предложениях Общественной палаты разошлись. Представитель сервиса «Максим», а также управляющий директор «Ситимобила» Анатолий Малышев сообщили, что не поддерживают предложение о госрегулировании цен. «Мы солидарны с Федеральной антимонопольной службой, которая системно выступает против государственного регулирования тарифов такси еще с 2016 года. [Предусмотренная в законопроекте возможность устанавливать минимальные цены будет] фактически нарушением свободной конкуренции, что может привести к росту цен и снижению качества услуг», — подчеркнул Анатолий Малышев.

Но установку «шашечек» представитель «Максим», как и Общественная палата, считает неактуальной. «Шашечки» на борту и фонари имеют смысл, когда такси ловят на улице. В России такой практики давно нет. Пользователи заказывают такси от подъезда до подъезда через приложение или по номеру телефона, получают всю необходимую информацию для идентификации автомобиля. На многих автомобилях размещена реклама сервиса. Этого достаточно», — рассуждает он. Однако Анатолий Малышев, напротив, считает, что неправильно отказываться от «шашечек», потому что с их помощью люди понимают, что это общественный транспорт, они позволяют идентифицировать клиентам легальных перевозчиков из потока других машин.

Оба собеседника поддержали предложение отказаться от требования открывать представительства в регионах. При географии работы сервиса заказа такси «Максим» в России общая сумма дополнительной финансовой нагрузки составит сотни миллионов рублей ежегодно, заметил представитель компании. Он также подчеркнул, что по гражданскому законодательству объекты интеллектуальных прав могут быть зарегистрированы исключительно на одно лицо. «Дробление службы заказа такси на множество юрлиц в регионах присутствия сделает необходимым передачу прав на использование этих объектов по мнимым по своей природе сделкам, то есть не имеющим реальной экономической целесообразности, с несением дополнительных расходов на финансовое администрирование этих сделок», — говорит представитель «Максим».

Он также напомнил, что по Налоговому кодексу местом регистрации ИП должно быть его место регистрации по месту жительства как физлица и гражданин вправе иметь только одно такое место. То есть ИП может быть зарегистрирован исключительно в одном регионе и не сможет выполнить требование законопроекта и продолжить оказание услуг в нескольких регионах, рассказал представитель «Максим».

РБК направил запрос в пресс-службу Минтранса и «Яндекс.Такси».