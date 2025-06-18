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ПМЭФ-2025 ,  
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Эксклюзив

Горелкин назвал сроки первого чтения законопроекта о видеоиграх

Горелкин: проект о регулировании видеоигр рассмотрят в ближайшие недели
Сюжет
ПМЭФ-2025
Сюжет
Новые законы в России
Госдума начнет рассматривать законопроект о регулировании видеоигр в ближайшие недели. Ко второму чтению в него внесут поправки — соавтор документа Антон Горелкин считает необходимым закрепить поддержку «международной экспансии»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Первое чтение законопроекта о регулировании видеоигр состоится в ближайшие недели. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал РБК соавтор законопроекта, депутат Госдумы Антон Горелкин. Сейчас документ находится на рассмотрении комитетов-соисполнителей. По данным системы обеспечения законодательной деятельности, в их числе комитет по физкультуре и спорту, а также по защите семьи. Ответственным назначен комитет по информационной политике.

Законопроект «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории Российской Федерации» был внесен в Госдуму еще в 2024 году. Он, в частности, предлагает установить ряд требований к распространителям видеоигр, ввести систему обязательной маркировки по содержанию, а также определить несколько фиксированных способов обязательной регистрации на игровых сервисах (например, через «Госуслуги» или по номеру телефона).

Отрасль просила убрать из него «невыполнимые» требования. Например, в совместном письме Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр, Ассоциации игровой индустрии, МТС и юридической компании ЭБР участники рынка просили исключить из регулирования требования обеспечивать беспрепятственный и непрерывный доступ к игровому аккаунту и сохранять доступ к видеоигре бесконечно. Разработчики и эксперты просили скорректировать процедуру экспертизы видеоигр. Вопросы у участников отрасли вызвали и положения законопроекта, затрагивающие внутриигровые покупки и «имущество».

Законопроект, по словам Горелкина, будет принят «обязательно», но ко второму чтению в него внесут поправки. «Законопроект создан не с целью ограничивать видеоигровую индустрию, — объяснил депутат. — Пока там нечему бить по рукам и ограничивать. Сейчас задача — развивать российский видеоигровой сегмент, наполнять его не только финансовыми ресурсами, но и интеллектуальными, помогать выходить на международные дружественные рынки».

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Бизнес
Фото:Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК

В документе будут закреплены и меры для поддержки экспансии российских разработчиков видеоигр за рубеж, отметил Горелкин. «Не нужно замыкаться в своем внутреннем рынке, тем более что он у нас очень маленький, — утверждает он. — Будущее российского гейминга заточено исключительно на международную экспансию. Но важно, чтобы не все было публично выпукло, так как западные страны активно борются с нами санкционно».

В качестве примера депутат привел решение Института развития интернета не раскрывать, на какие именно игровые проекты он направляет финансирование. «Возможно, государству также стоит поддерживать эту историю, но нативно», — добавил депутат.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
Антон Горелкин видеоигры ПМЭФ Госдума
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