Студии попросили убрать невыполнимые требования из законопроекта об играх
Российские игровые студии попросили депутатов убрать «невыполнимые требования» из законопроекта о регулировании игр. Об этом говорится в письме АПРИОРИ, АИИ, ПАО «МТС» и юридической компании «ЭБР», направленном в Госдуму.
В письме, в частности, они просят исключить из законопроекта «невыполнимые требования» и предложили свои поправки. «Поправки предлагают исключить обязанность разработчика сохранять доступ к видеоигре бесконечно, в режиме 24х7х365, и обязывают его сформулировать условия прекращения и ограничения доступа к игре в лицензионном соглашении», — сообщили РБК в пресс-службе АПРИОРИ.
Также они попросили:
- сохранить налоговые IT-льготы для разработчиков видеоигр;
- предусмотреть гибкий механизм маркировки;
- ввести возможность оспорить экспертизу.
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