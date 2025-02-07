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Технологии и медиа ,  
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Студии попросили убрать невыполнимые требования из законопроекта об играх

Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agnecy / Global Look Press
Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agnecy / Global Look Press

Российские игровые студии попросили депутатов убрать «невыполнимые требования» из законопроекта о регулировании игр. Об этом говорится в письме АПРИОРИ, АИИ, ПАО «МТС» и юридической компании «ЭБР», направленном в Госдуму.

В письме, в частности, они просят исключить из законопроекта «невыполнимые требования» и предложили свои поправки. «Поправки предлагают исключить обязанность разработчика сохранять доступ к видеоигре бесконечно, в режиме 24х7х365, и обязывают его сформулировать условия прекращения и ограничения доступа к игре в лицензионном соглашении», — сообщили РБК в пресс-службе АПРИОРИ.

Также они попросили:

  • сохранить налоговые IT-льготы для разработчиков видеоигр;
  • предусмотреть гибкий механизм маркировки;
  • ввести возможность оспорить экспертизу.

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Фото:Jens Schlueter / Getty Images

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