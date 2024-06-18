В Telegram появился платный для мужчин сервис знакомств TON Dating

В Telegram запустили сервис знакомств TON Dating. К основателям мессенджера — Павлу и Николаю Дуровым — проект не имеет отношения, его создатель — Владимир Махов, бывший руководитель «VK Знакомств»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Telegram заработал сервис знакомств TON Dating, основанный бывшим руководителем «VK Знакомств» Владимиром Маховым. Сервис создан на блокчейне Telegram Open Network (TON), который был запущен Павлом Дуровым и его братом Николаем в 2018 году, но последним пришлось отказаться от развития проекта через два года из-за судебных разбирательств с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

TON Dating не имеет отношения к Дуровым. «Мы не позиционируем сервис как запущенный командой Telegram, — рассказал РБК Махов. — Я основал несколько проектов на TON — это децентрализованный блокчейн, где любой, включая нашу команду, может разработать проект».

При регистрации в мини-приложении каждый потенциальный участник TON Dating должен пройти многоступенчатую верификацию личности, говорится в пресс-релизе сервиса. Это, по ожиданиям его разработчиков, должно исключить попадание в сеть анонимов и ботов. Для женщин подписка в TON Dating бесплатная, для мужчин стоимость первого месяца составляет 2,5 тыс. звезд (виртуальная валюта Telegram Stars, около $50), трех месяцев — 6 тыс. звезд (около $124), год — 20 тыс. звезд (около $400). В пресс-релизе отмечается, что каждый пользователь может монетизировать свои действия в приложении, вознаграждение будет выплачиваться в криптовалюте Toncoin за приглашение друзей, лайки и мэтчи. Сумма будет зависеть от количества совершенных действий. Выплата вознаграждений будет проводиться за счет перераспределения части денег, которые платят за подписку мужчины.

Инвестиции в разработку приложения составили $100 тыс. Махов рассчитывает, что этого хватит, чтобы сервис стал финансово успешным и не требовал привлечения дополнительных средств. «Мы сделали сильную виральную систему и планируем ее дальше улучшать. Комьюнити должно привлекать новых пользователей само по системе инвайтов», — отметил Махов. Он рассчитывает в течение трех лет привлечь в сервис не менее 0,1% ежемесячной аудитории Telegram и TON, или более 1 млн активных пользователей в месяц. Ядром географии охвата аудитории, по словам Махова, должны стать страны СНГ, Ближний Восток, Северная Африка, Европа и Азия.

Какие перспективы у сервиса

Идея мини-приложения в Telegram интересная, так как среда мессенджера, по сути, еще не освоена ни одним сервисом знакомств, отметил гендиректор сервиса «Мамба» Андрей Бронецкий. По его словам, хотя попытки запуска дейтинговых мини-приложений и телеграм-ботов уже были, они пока не взлетели, но у команды TON Dating есть опыт и связи. При этом цена в месяц, которую необходимо платить только мужчинам, говорит о том, что проект ориентирован на премиальные рынки, в которые Россия на данный момент не входит, а также о том, что тематика проекта ожидается с уклоном в секс, подчеркнул Бронецкий.

Использование сервиса показало, что пока в нем мало пользователей, «буквально пара человек», а верификация длилась почти сутки, отметила сооснователь сервиса знакомств Twinby Вероника Яковлева. Скорее всего, пока пользователей верифицируют вручную, а не с помощью нейросети, предположила она. По мнению Яковлевой, перспективы у сервиса есть. «Аналогичные успешные проекты есть в китайском мессенджере WeChat. Использование приложения в Telegram ничем не будет отличаться от обычных приложений. Но вряд ли кто-то согласится ждать верификацию сутки», — рассуждает она. Неоднозначной Яковлева также назвала систему использования внутренней валюты: выплаты пользователям хороши с точки зрения мотивации, но бюджет «не резиновый» и может быстро закончиться. «Вопросы вызывает и стоимость использования сервиса для мужчин — в нашем сервисе три месяца для пользователей стоят 1 тыс. руб., а стоимость использования Tinder перед его уходом из России для мужчин составляла 2 тыс. в месяц. Высокая стоимость в TON Dating может остановить пользователей, особенно если в сервисе будет мало людей. А выплаты женщинам могут привести к тому, что те начнут зарабатывать в сервисе, а не искать себе пару», — отметила Яковлева. Гендиректор сервиса Tabor Евгений Довнар также отметил, что высокая цена подписки может отпугнуть потенциальных клиентов, что затруднит набор большой аудитории и создание активного сообщества.

Но, по словам Владимира Махова, сервис придерживается такой ценовой политики осознанно. «Наша задача с помощью такого фильтра привлечь определенную целевую аудиторию, которая интересна девушкам. Девушек же, которые будут абьюзить механику для личной выгоды, мы будем моментально блокировать. Уже разработаны специальные протоколы для этого. Наша задача — создать здоровое комьюнити внутри TON Dating», — подчеркнул Махов. Верификация, по его словам, происходит в синергии искусственного интеллекта и человека. Процесс может занимать более суток, что Махов называет нормальной практикой для селективных сервисов знакомств. По его словам, в зарубежных аналогах модерации можно ждать месяцами.

По итогам мая, по данным Mediascope, крупнейшим сервисом знакомств в России был «Другвокруг» — хотя бы один раз за месяц в его приложение или на сайт заходили 2,4 млн пользователей старше 18 лет. Далее шли «Мамба» (1,8 млн) и Tabor (1,6 млн).