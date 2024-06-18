Глава крупнейшей книжной сети призвал государство пропагандировать чтение

Глава крупнейшей в России книжной сети «Читай-город» призвал власти активнее пропагандировать чтение — например, включив книги в программу «Пушкинская карта». Но регулировать цены на книги государство, по его мнению, не должно

Александр Брычкин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Государству необходимо заниматься пропагандой чтения и стимулированием спроса на книги. Такую позицию в интервью РБК высказал гендиректор сети «Читай-город» — «Буквоед» Александр Брычкин.

Популяризировать чтение власти, по мнению Брычкина, могут через финансирование библиотек, адресную помощь и книжные фестивали. «Инициатива по включению книг, продаваемых через книжные магазины, в программу «Пушкинская карта» тоже будет способствовать и развитию книжной торговли внутри страны, и сохранению разнообразия книжных магазинов», — отметил глава «Читай-города» — «Буквоеда».

В марте 2023 года о том, что Минцифры и Минкультуры обсуждают возможность включения электронных книг в программу «Пушкинская карта», сообщал директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев. Распространение этой программы на книги в качестве меры господдержки книжного рынка считал необходимым и совладелец издательской группы «Эксмо — АСТ» Олег Новиков.

При этом введение единой отпускной цены на книги и госрегулирование в этой области, по мнению Брычкина, пока не нужны даже в условиях конкуренции с маркетплейсами, на которых книги могут стоить дешевле, чем в рознице. В пример глава «Читай-города» — «Буквоеда» привел различные мировые практики.

«Закон о единой цене на книги есть во Франции, что позволяет развивать книжную розницу: количество книжных магазинов в этой стране на душу населения значительно выше, чем, например, в Великобритании, где такого закона нет, — отмечает Брычкин. — С другой стороны, если говорить про Великобританию, там присутствует сеть Waterstones, которая, несмотря на разницу цен с маркетплейсами, успешно конкурирует и обеспечивает прибыльную работу. Понятно, что в нашей стране рынок высококонкурентный. Но пока необходимости в регулировании цен со стороны государства я не вижу».