В Минцифры обвинили «Эксмо-АСТ» в нарушении закона из-за электронных книг

«Под предлогом борьбы с неправомерным использованием электронных копий» издательство фактически игнорирует закон, заявили в Минцифры. В «Эксмо-АСТ» сослались на «определенные технические сложности, которые стороны пытаются решить»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Издательская группа «Эксмо-АСТ» более трех лет подряд не отправляет в Российскую книжную палату (РКП; была объединена с Российской государственной библиотекой) обязательные электронные экземпляры книг из-за опасений по поводу утечек копий, следует из ежегодного отраслевого доклада Минцифры о состоянии книжного рынка по итогам 2023 года и перспективах его развития, пишет «Коммерсантъ».

В ведомстве отметили, что «под предлогом борьбы с неправомерным использованием третьими лицами электронных копий своих изданий» одно из крупнейших в стране издательств фактически игнорирует закон «Об обязательном экземпляре документов». Там сообщили, что этот вопрос неоднократно обсуждался как Экспертным советом по цифровой трансформации книжной индустрии, так и на отраслевых конференциях, Минцифры предложило «Эксмо-АСТ» и РКП до конца этого года урегулировать этот вопрос.

В «Эксмо-АСТ» сослались на «определенные технические сложности, которые стороны пытаются решить, находясь в переговорах».

В Роскомнадзоре уточнили, что не контролируют отправку обязательных экземпляров книг.

В докладе говорится, что в прошлом году из 4,4 тыс. российских издательств обязательные экземпляры изданий в электронной форме в палату передали только около 17%. Больше всего отправил «Литрес: Самиздат» — 26,1 тыс. экземпляров. Ridero предоставило 13 тыс., «Просвещение» — 4,1 тыс.

За непредоставление обязательного экземпляра положен штраф: для граждан он составляет от 200–500 руб., для должностных лиц — 1–2 тыс. руб., для юридических лиц — 10–20 тыс. руб. за каждый экземпляр.

«Олег Евгеньевич [Новиков, бенефициар «Эксмо-АСТ»] опасается передавать экземпляры в РГБ из-за ее связи с Национальной электронной библиотекой [НЭБ, предоставляет свободный доступ к фондам российских библиотек]. Так что хранить PDF-файлы обязательных электронных экземпляров будет тот же институт, который организует бесплатный доступ», — считает технический директор Freedom Letters Владимир Харитонов.

Член правления Ассоциации по защите авторских прав в интернете (объединяет Alpina Digital, «Азбука-Аттикус», «Эксмо-АСТ») Максим Рябыко также отмечает, что прозрачность хранения и контроля за доступом к цифровым копиям «не пустой звук». «С издателями даже согласовывали несколько концепций, но итогового документа, подробно регламентирующего безопасность цифрового экземпляра и защиту от копирования, РГБ так и не утвердила», — рассказал он. При этом газета указывает, что о прямых утечках из РГБ пока неизвестно.