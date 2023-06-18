Binance и власти США согласились не замораживать активы клиентов

Binance и власти США согласились на замораживать активы клиентов на время рассмотра иска

SEC обвиняет биржу в нарушении правил обращения ценных бумаг США. Согласно соглашению, биржа может расходовать корпоративные средства только на покрытие комерческих расходов

Криптобиржа Binance.US и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) достигли соглашения, которое позволит площадке избежать полной заморозки активов клиентов на время, пока рассматривается иск против нее. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на решение суда.

SEC подала иск против Binance в начале июня. Власти обвиняют биржу и ее основателя Чанпэн Чжао в нарушении правил обращения ценных бумаг США по 13 пунктам. По версии ведомства, Binance тайно позволяла крупным клиентам из США торговать на платформе, хотя публично заявляла о запрете на операции для американских пользователей.

В ответ Binance заявила, что разочарована решением регулятора, поскольку активно сотрудничает с ним в расследованиях и готова к урегулированию претензий путем переговоров.

Согласно достигнутому 17 июня соглашению Binance Holdings, ее американский филиал BAM Trading Services, BAM Management US и основатель криптобиржи Чанпэн Чжао репатриируют активы американских клиентов Binance.US. Криптобирже разрешено расходовать корпоративные средства только на покрытие расходов на ведение бизнеса.

В Binance приветствовали это решение и добавили, что оно устраивает обе стороны. Ранее власти требовали полной заморозки активов Binance.US.

Binance — крупнейшая в мире криптовалютная биржа с суточным объемом торгов выше $11 млрд. Чистый отток пользовательских активов с Binance всего за час после появления новостей об иске SEC составил около $1,4 млрд, или 2,2% от общего объема резервов биржи в $62,5 млрд.