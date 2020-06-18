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Telegram-каналы прокомментировали разблокировку мессенджера

Мнение авторов и администраторов крупных Telegram-каналов относительно решения о разблокировке мессенджера разделились. Одни считают это победой, другие сожалеют — читателям было интереснее читать «запрещенное»
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

«Блокировка [Telegram в России] самым существенным образом повлияла на жизнь тех, кто эту блокировку пытался осуществлять, а точнее осваивать на этом представлении бюджеты», — иронизирует Александр Горбунов, автор Telegram-канала «Сталингулаг» (входит в топ-5 самых популярных в России, по версии «Медиалогии», за май 2020-го). Так он ответил на сообщения о разблокировке мессенджера в России.

«Сам мессенджер, как вы видите, этого даже не заметил, иначе бы мы сейчас с вами (корреспондентом РБК. — РБК) в Telegram это не обсуждали, — подчеркивает он. — Стоит поздравить [основателя мессенджера] Павла Дурова с очередной победой».

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Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В четверг, 18 июня, Роскомнадзор объявил об отказе от требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. В ведомстве такое решение объяснили готовностью основателя Telegram Павла Дурова «противодействовать терроризму и экстремизму». «По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру», — пояснялось в сообщении службы.

Несмотря на запрет, введенный весной 2018-го, аудитория Telegram в России составляет, как указывал основатель проекта Павел Дуров, порядка 30 млн пользователей (вся аудитория — 400 млн).

РБК спросил у авторов крупнейших российских Telegram-каналов — изменится ли теперь что-то в их работе и аудитории, после снятия ограничений.

  • Автор Telegram-канала «Давыдов.Индекс» (аудитория в мае 2020-го — 397 тыс) считает, что разблокировка была вопросом времени и ее объявление никак не повлияет на работу канала: «Вряд ли потребители нашего контента заметят перемены. Все эти два «заблокированных» года «Давыдов. Индекс» последовательно развивался и получил 300 тыс новых подписчиков. А к новости этой (о разблокировке) отнеслись с сожалением. Читателям интереснее читать «запрещённое», а теперь сакральность исчезла. Осталась только анонимность. Но увы не у нас».

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Фото: Carl Court / Getty Images

  • Елена Морозова, главный редактор Telegram-канала «Двач» (аудитория в мае 2020-го 496 тыс): «К новости об отмене блокировки мы отнеслись положительно, несмотря на то, что блокировка скорее была номинальной, так как у большинства пользователей не было проблем с подключением. Это больше символический жест, посмотрим чем это все в итоге обернется со стороны Дурова и «борьбы с терроризмом». По словам Морозовой, аудитория канала в последние два года, с момента блокировки, росла — после блокировки был «нереальный подъем», затем рынок «немного просел», но сейчас она вновь ждет восстановления: «Крупные сервисы и бренды и так активно брали рекламу, а с «официальным» статусом будет еще лучше, а если бренды берут рекламу в мессенджере — значит он очень популярен и имеет вес». «От снятия блокировки мы только выиграли, отсутствие цензуры и уникальная система подачи контента в целом — сильно отличает Telegram от других сервисов и соцсетей, поэтому он так и останется самым популярным и удобным мессенджером», — считает она.

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Технологии и медиа
Фото: Никита Попов / РБК

  • Автор телеграмм-канала «Бывший» (аудитория в мае 2020-го 245 тыс): «Отношусь к новости об отмене блокировки, конечно же, положительно. Два года назад блокировка немного снизила активность на канале, тем не менее рост аудитории продолжился, и канал сейчас прекрасно живет и развивается. Скорее всего, сейчас развиваться администраторам станет немного легче».
Автор: Елизавета Ефимович
Теги: Telegram, Роскомнадзор
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