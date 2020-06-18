Telegram-каналы прокомментировали разблокировку мессенджера

Мнение авторов и администраторов крупных Telegram-каналов относительно решения о разблокировке мессенджера разделились. Одни считают это победой, другие сожалеют — читателям было интереснее читать «запрещенное»

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«Блокировка [Telegram в России] самым существенным образом повлияла на жизнь тех, кто эту блокировку пытался осуществлять, а точнее осваивать на этом представлении бюджеты», — иронизирует Александр Горбунов, автор Telegram-канала «Сталингулаг» (входит в топ-5 самых популярных в России, по версии «Медиалогии», за май 2020-го). Так он ответил на сообщения о разблокировке мессенджера в России.

«Сам мессенджер, как вы видите, этого даже не заметил, иначе бы мы сейчас с вами (корреспондентом РБК. — РБК) в Telegram это не обсуждали, — подчеркивает он. — Стоит поздравить [основателя мессенджера] Павла Дурова с очередной победой».

В четверг, 18 июня, Роскомнадзор объявил об отказе от требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. В ведомстве такое решение объяснили готовностью основателя Telegram Павла Дурова «противодействовать терроризму и экстремизму». «По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру», — пояснялось в сообщении службы.

Несмотря на запрет, введенный весной 2018-го, аудитория Telegram в России составляет, как указывал основатель проекта Павел Дуров, порядка 30 млн пользователей (вся аудитория — 400 млн).