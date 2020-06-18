Кремль отреагировал на решение Роскомнадзора отменить блокировку Telegram

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В Кремле приняли к сведению решение Роскомнадзора снять запрет на работу мессенджера Telegram на территории России. Об этом РБК заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы принимаем к сведению как само решение, так и исчерпывающую аргументацию Роскомнадзора», — сказал Песков.

Днем 18 июня Роскомнадзор заявил, что по согласованию с Генпрокуратурой принял решение разблокировать Telegram. В службе объяснили это готовностью основателя мессенджера Павла Дурова сотрудничать в части противодействия терроризму и экстремизму.

Telegram был заблокирован на территории России в апреле 2018 года решением Таганского суда столицы по инициативе Роскомнадзора. Ведомство ограничило доступ к мессенджеру из-за отказа разработчиков делиться с ФСБ ключами для дешифровки сообщений.