Основатель ivi вышел из совета директоров

Олег Туманов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Основатель онлайн-кинотеатра ivi Олег Туманов покинул пост председателя совета директоров компании, сообщили в ее пресс-службе, и «принял решение сосредоточиться на новых проектах».

«Мы благодарны Олегу как основателю компании за становление российского бизнеса онлайн-кинотеатров и обеспечение безоговорочного лидерства на протяжении 12 лет», — приводят в пресс-службе компании слова ее гендиректора Николая Василькова. Не уточняется, кто займет место Туманова в правлении.

В разговоре с РБК 17 мая Туманов упомянул, что больше не работает в ivi.

«Ведомости» в апреле сообщили, что основатель ivi перестанет быть гендиректором компании, а станет председателем совета директоров и будет отвечать за стратегию развития видеосервиса. По словам Туманова, он сам предложил сменить гендиректора, поскольку «в период серьезных вызовов и изменений» необходим «внимательный и разделенный подход к операционному и стратегическому управлению». После этого ivi возглавил Васильков.

Туманов запустил ivi в 2010 году. Доля онлайн-кинотеатра на рынке видеосервисов, по итогам прошлого года, составила 26%, свидетельствуют данные «ТМТ Консалтинга». Выручка ivi за тот же период увеличилась на 35%, до 11,9 млрд руб.