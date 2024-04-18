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Технологии и медиа ,  
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Названы профессии, в которых больше всего обеспокоены заменой человека ИИ

Опрос: финансисты больше других профессий боятся замены их ИИ
Фото: Алена Кондюрина для РБК
Фото: Алена Кондюрина для РБК

Почти 40% россиян опасаются, что на работе их заменит искусственный интеллект, больше всего таких людей работает в банках и финансах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу ВТБ в преддверии технологической конференции Data Fusion.

В опросе, который проходил весной 2024 года, приняли участие 1,5 тыс. россиян — жителей городов с населением свыше 100 тыс. человек.

Обеспокоенных среди работников банковской и финансовой сферы 55%, опасения выражают также специалисты IT (45%), торговли и общепита (44%), показало исследование. Боятся того, что их заменит ИИ, также сотрудники сферы транспорта (39%), здравоохранения (38%), промышленности (37%), образования (34%) и строительства (31%), свидетельствуют результаты исследования.

Еще один страх россиян — что из-за развития технологии искусственного интеллекта станет публичной информация, которую они хотели бы скрыть. Этого боятся 58% участников опроса.

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Доверить свою жизнь и здоровье ИИ пока готовы только 8% опрошенных, однако 58% намерены сделать это, когда удостоверятся, что это надежно работает. Есть и такие, кто готов доверить искусственному интеллекту управление своими личными финансами, — 10% респондентов.

Опрос показал, что 58% россиян опасаются выхода искусственного интеллекта из-под контроля. Однако тех, кто думает, что люди не смогут в будущем без него обойтись, все же больше — 67%.

По мнению большинства опрошенных, наибольшую пользу искусственный интеллект сможет принести, если направить его работу на развитие медицины, науки и образования, принятие решений в критических ситуациях, замену рутинных задач, а также замену человека в опасной для жизни работе.

Почти все участники исследования (85%) считают, что крупные компании должны ограничивать возможности предлагаемых решений на основе ИИ ради соблюдения этических норм. 69% опрошенных думают, что стоит ограничить применение технологий на законодательном уровне.

В 2021 году 64% участников опроса ВЦИОМ сочли, что искусственный интеллект не заменит человека в их сфере деятельности. Большинство россиян (94%) полагали, что ИИ в медицине должен давать варианты решения задач, но сами решения должен принимать человек, а доверили бы принятие решений ИИ только 3% россиян.

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Варвара Озерова
искуственный интеллект ВТБ профессии работа IT финансы банкиры
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