Чешский производитель надувной военной техники рассказал о росте спроса

Компания производит надувные танки, HIMARS, самолеты и др. технику. Камеры опознают ее как настоящую, и противник использует для ее уничтожения реальное вооружение, которое гораздо дороже таких приманок

Фото: Ondrej Hajek / CTK via ZUMA Press / ТАСС

Чешская компания Inflatech, которая выпускает используемую как приманки надувную военную технику, сообщила Associated Press (AP) о росте спроса на свою продукцию в прошлом году.

Как заявил директор Inflatech Войтех Фрессер, в 2022-м бизнес компании вырос более чем на 30%. Глава Inflatech указал, что ожидает дальнейшего роста в следующие три-пять лет в двузначных значениях.

Фрессер не стал говорить, поставляется ли продукция его компании Украине. «Я могу представить, что если бы мы хотели поддержать страну-партнера, которая находится в беде, мы бы отправили им надувные приманки. Или они у нее уже есть, а если нет, то наверняка будут», — сказал он.

Как указывает AP, Inflatech выпускает свыше 30 надувных военных приманок — танки, гаубицы, ракетные системы, в том числе американские HIMARS, а также самолеты. В описании продукции на сайте компании говорится, что вес приманок начинается от 60 кг; на то, чтобы их развернуть, необходимо от трех минут до получаса; приманки можно использовать не менее 50 раз. Цена такой фальшивой техники — до $100 тыс., указывает AP.

Суть использования надувной военной техники — обман систем видеонаблюдения противника. Камеры обнаруживают такую цель и, посчитав ее настоящей, военные ее уничтожают.

«Если я заставлю врага уничтожить мой продукт, используя что-то, что в четыре раза дороже, на самом деле, это может быть и в 20 раз дороже, то я экономически выигрываю», — пояснил Фрессер.

Inflatech, помимо военных приманок, производит и большие надувные игрушки. Глава компании рассказал, что хотел бы заниматься именно этим, но сначала нужно обеспечить детям «безопасный мир», а потом уже возвращаться «к гражданским проектам».