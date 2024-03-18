Пользователи сообщили о сбое в работе «МегаФона»

Клиенты «МегаФона» сообщили днем 18 марта о проблемах с выходом в интернет, оператор вскоре заверил, что связь уже частично восстановлена

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Пользователи оператора связи «МегаФон» столкнулись с техническими неполадками, следует из данных сервисов сбой.рф и Downradar.

Количество жалоб 18 марта превысило 2,2 тыс., тогда как за последние десять дней на качество связи жаловались ежедневно не более 150–250 человек, отмечает первый сервис. Больше всего сообщений о сбое пришло из Москвы, Санкт-Петербурга и Самарской области.

Неполадки стали фиксироваться после 15:00 мск, с нулевых значений количество сообщений об ошибке подскочило до 15 –270 каждые 15 минут, отмечает второй сервис. Проблемные случаи связаны с попытками войти в систему и использованием интернета, следует из данных Downradar.

«Фиксируем уже частичное восстановление», — сообщили ТАСС в пресс-службе оператора.

В конце января в Рунете произошел массовый сбой. Многие сайты медленно открывались или не открывались вовсе, проблемы наблюдались и при попытках воспользоваться российскими приложениями из-за рубежа. Многие сайты медленно открывались или не открывались вовсе. Большинство сбоев было зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Башкирии и Костромской области.

Причиной тогда стала «техническая проблема», связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, объяснил Координационный центр доменов .ru и .рф.