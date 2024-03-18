 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Пользователи сообщили о сбое в работе «МегаФона»

Пользователи сообщили о сбое в работе оператора «МегаФон»
Клиенты «МегаФона» сообщили днем 18 марта о проблемах с выходом в интернет, оператор вскоре заверил, что связь уже частично восстановлена
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Пользователи оператора связи «МегаФон» столкнулись с техническими неполадками, следует из данных сервисов сбой.рф и Downradar.

Количество жалоб 18 марта превысило 2,2 тыс., тогда как за последние десять дней на качество связи жаловались ежедневно не более 150–250 человек, отмечает первый сервис. Больше всего сообщений о сбое пришло из Москвы, Санкт-Петербурга и Самарской области.

Неполадки стали фиксироваться после 15:00 мск, с нулевых значений количество сообщений об ошибке подскочило до 15 –270 каждые 15 минут, отмечает второй сервис. Проблемные случаи связаны с попытками войти в систему и использованием интернета, следует из данных Downradar.

«Фиксируем уже частичное восстановление», — сообщили ТАСС в пресс-службе оператора.

В конце января в Рунете произошел массовый сбой. Многие сайты медленно открывались или не открывались вовсе, проблемы наблюдались и при попытках воспользоваться российскими приложениями из-за рубежа. Многие сайты медленно открывались или не открывались вовсе. Большинство сбоев было зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Башкирии и Костромской области.

Причиной тогда стала «техническая проблема», связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, объяснил Координационный центр доменов .ru и .рф.

DNSSEC — это протокол для повышения безопасности системы доменных имен (DNS). Чтобы посетить любой сайт, отправить сообщение по электронной почте или в соцсетях, понятные человеку доменные имена (например, rbc.ru) должны быть преобразованы в состоящие из цифр IP-адреса — их используют серверы, маршрутизаторы и другие устройства для передачи трафика в нужном направлении. В момент начала сбоя в Рунете несколько участников телекоммуникационного рынка рассказали РБК, что операторы начали решать проблему, отключая проверку DNSSEC.

Читайте на РБК Pro
«Забой свиней»: как крипта стала идеальной средой для обмана в Сети
Менеджер взял деньги и исчез: как искать партнера в КНР и работать с ним
Помогает ли кофе со стевией снизить вес и избежать диабета
На работе вы ведете себя как жертва. Как это пресечь — 10 советов

Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран

В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика

ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой

На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео

Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит

У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены

В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото

Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском

Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео

НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе

Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»

Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»

Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?

«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
МегаФон сотовый оператор сбой
Материалы по теме
На Горьковском направлении МЖД произошел сбой в движении поездов
Общество
Власти и операторы связи начали проверку данных о сбое в Telegram
Технологии и медиа
Куба ограничила мобильный интернет на фоне уличных протестов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 100,24 (+0,27) Инвестиции, 17:03 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 91,98 (+0,11) Инвестиции, 17:03
Основатель «Группы ЛСР» избавился от контрольного пакета в компании Бизнес, 20:46
Рябков рассказал о своем самочувствии после сообщений об инфаркте Политика, 20:39
РПЛ назвала даты матчей «Краснодар» — «Зенит» и «Динамо» — «Спартак» Спорт, 20:39
Биржа OKX отказалась от торговых пар с USDT в Европе Крипто, 20:29
Мастер-спальня и кухня-ниша: в чем польза умных планировок РБК и ПИК, 20:14
Чемпиона Паралимпиады назначили шефом российской миссии на Играх в Париже Спорт, 20:10
В Воронежской области сбили украинский беспилотник Политика, 20:10
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:00
Путин анонсировал появление альтернативы Крымскому мосту Политика, 19:50
Акции «Тинькофф» снова торгуются на бирже. Стоит ли их покупать Pro, 19:46
В Амурской области 13 шахтеров оказались под завалами на руднике «Пионер» Общество, 19:46
Генсек ООН не упомянул США в разговоре о «ядерной бойне» в Хиросиме Политика, 19:44
«Спартак» сыграет с «Зенитом» в Кубке России 3 апреля Спорт, 19:41
Бельгийская Ghelamco нашла претендента на свой последний объект в России Бизнес, 19:40