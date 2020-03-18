ФСБ разрешила «Тинькофф Мобайлу» продавать виртуальные сим-карты

В сентябре прошлого года занимавший на тот момент пост вице-премьера Максим Акимов поручил Минкомсвязи, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и ФСБ проработать легализацию виртуальных сим-карт до 15 января 2020 года. Однако в декабре прошлого года Константин Носков (тогда — глава Минкомсвязи) попросил продлить срок подготовки необходимых нормативно-правовых актов до декабря 2020 года. По словам источника РБК, близкого к правительству, эту просьбу удовлетворили, однако соответствующее поручение еще не выпущено.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов не стал комментировать эту информацию, лишь сообщил РБК, что Минкомсвязь «поддерживает eSIM как инструмент при должной проработке удаленной смены профиля и обеспечения полноценной идентификации абонента».
Источник РБК, близкий к Минкомсвязи, отметил, что выдача разрешений на продажу eSIM зависит не от министерства, а от ФСБ. «Минкомсвязь не вмешивается в дела операторов, пока они не нарушают правила оказания услуг связи и федеральное законодательство. Если нарушаются правила идентификации абонентов, то может быть инициирована проверка Роскомнадзора», — указал собеседник РБК.
Кто продает виртуальные сим-карты
«Тинькофф Мобайл» является виртуальным оператором мобильной связи (mobile virtual network operator, MVNO), то есть не имеет своей сети связи, а оказывает услуги, используя сети других операторов, в частности, «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2). Эта компания была первым оператором в России, кому позволили провести эксперимент с eSIM. «Т2 РТК Холдинг» в апреле 2019 года начал «выдавать» электронные сим-карты в нескольких московских салонах, однако уже в середине мая Минкомсвязи попросило его приостановить эксперимент «до разрешения всех вопросов, касающихся безопасности».
Уже в сентябре оператор получил разрешение продолжить эксперимент с eSIM, сообщали «Ведомости» со ссылкой Олега Иванова. Чиновник рассказывал, что в эксперименте примут участие 15 тыс. абонентов, но не уточнял сроки его проведения. В самом «Т2 РТК Холдинге» не раскрывали, сколько абонентов получили eSIM. Представитель «Т2 РТК Холдинга» не ответил на вопросы РБК на момент публикации.
Осенью прошлого года разрешение ФСБ на продажу eSIM также получил виртуальный оператор Easy4 (ООО «Сонет»). При этом, если для регистрации eSIM от «T2 РТК Холдинга» пользователям нужно было посещать салоны оператора, то оформление виртуальной сим-карты Easy4 происходило через мобильное приложение, интегрированное с порталом Госуслуг, рассказывал «Ведомостям» управляющий директор Easy4 Сергей Малышкин.
Что о технологии думают операторы «большой тройки»
За последний год мнение крупнейших российских операторов о eSIM поменялось. Так, пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева рассказала РБК, что они провели технический пилот внедрения eSIM и будут готовы предоставить услугу клиентам после проведения законодательных изменений. По ее словам, оператор также тестирует самоидентификацию сим-карт через мобильное приложение: клиенту нужно будет отправить фотографию паспорта и фотографию лица, сделанные в режиме реального времени, а подписать договор на услуги связи можно будет на экране смартфона.
Представитель МТС Алексей Меркутов говорит, что компания готовит инфраструктуру к запуску технологии и будет готова к масштабной реализации eSIM также, как только решатся все правовые и технические вопросы.
Представитель «МегаФона» также отметил, что компания заинтересована «в расширении способов дистанционного заключения договора с абонентом, в том числе, с помощью биометрических данных».