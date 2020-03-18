ФСБ разрешила «Тинькофф Мобайлу» продавать виртуальные сим-карты

«Тинькофф Мобайл» получил разрешение продавать виртуальные сим-карты. Технологии тестировали несколько российских операторов, но ее полноценное внедрение может быть отложено минимум до конца 2020 года

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

«Тинькофф Мобайл» получил разрешение от Федеральной службы безопасности (ФСБ) продавать услуги связи с использованием eSIM — электронной сим-карты (представляет собой чип, интегрированный в устройство на этапе производства, на который можно дистанционно записать данные оператора связи). Об этом РБК рассказали сотрудник компании и федеральный чиновник.

Представитель «Тинькофф Мобайл» не ответил на вопросы РБК на момент публикации.

РБК направил запрос в центр общественных связей ФСБ.

eSIM — заменяет обычную сим-карту, пользователь может дистанционно загрузить на электронную сим-карту настройки конкретного оператора связи и таким образом подключиться к его услугам. Технология eSIM доступна на моделях iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, смартфонах Google Pixel, планшетах Apple и Microsoft Surface, а также в «умных» часах Apple, Samsung и Huawei.

В апреле прошлого года крупнейшие операторы — МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), а также представитель Центра защиты информации и специальной связи ФСБ (8-й центр ФСБ) — выступили против внедрения в России eSIM. По словам источников РБК, операторов беспокоило вероятное обострение конкуренции и последующее за ним сокращение выручки, в то время как им необходимо было инвестировать в развитие новых технологий (5G и «интернет вещей»), а также создавать инфраструктуру под «закон Яровой» и другие государственные инициативы. Представитель 8-го центра ФСБ, по словам двух собеседников РБК, в свою очередь указывал на сложность применения отечественной криптографии в eSIM.