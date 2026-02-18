Telegram протестирует запрет на пересылку сообщений из личного чата
В бета-версии мессенджера Telegram для iOS у пользователей появилась функция, запрещающая контактам копировать, сохранять или пересылать сообщения из личных чатов. Об этом сообщает издание «Код Дурова».
Пользователи с гаджетом от Apple, у которых есть доступ к бета-версии 12.5 мессенджера, для активации функции следует открыть профиль контакта и выбрать «Изменить контакт», а далее выбрать «Запретить копирование».
Кроме этой функции пользователи получили возможность создавать напоминания на основе фраз, где упоминаются время и дата, в сообщениях. Telegram отслеживает упоминание дат и предлагает добавить напоминание.
Ранее, 11 февраля, основатель Telegram Павел Дуров сообщил о редизайне приложения для пользователей с Android. По словам Дурова, редизайн стал самым масштабным за последние десять лет.
Telegram, разработанный Павлом Дуровым и его братом Николаем, появился 14 августа 2013 года. Под руководством Николая был создан алгоритм MTProto, который лег в основу Telegram. На основе протокола шифруются все данные в инфраструктуре Telegram.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева
Швеция назвала Россию главной угрозой
Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»
Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке
Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет
NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США