Telegram протестирует запрет на пересылку сообщений из личного чата

Пользователи получат право запрещать пересылать личные сообщения из своих чатов в Telegram. Пока такую инновацию мессенджер добавил только для владельцев устройств от Apple и в режиме бета-теста

В бета-версии мессенджера Telegram для iOS у пользователей появилась функция, запрещающая контактам копировать, сохранять или пересылать сообщения из личных чатов. Об этом сообщает издание «Код Дурова».

Пользователи с гаджетом от Apple, у которых есть доступ к бета-версии 12.5 мессенджера, для активации функции следует открыть профиль контакта и выбрать «Изменить контакт», а далее выбрать «Запретить копирование».

Кроме этой функции пользователи получили возможность создавать напоминания на основе фраз, где упоминаются время и дата, в сообщениях. Telegram отслеживает упоминание дат и предлагает добавить напоминание.

Ранее, 11 февраля, основатель Telegram Павел Дуров сообщил о редизайне приложения для пользователей с Android. По словам Дурова, редизайн стал самым масштабным за последние десять лет.

Telegram, разработанный Павлом Дуровым и его братом Николаем, появился 14 августа 2013 года. Под руководством Николая был создан алгоритм MTProto, который лег в основу Telegram. На основе протокола шифруются все данные в инфраструктуре Telegram.