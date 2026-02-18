 Перейти к основному контенту
Telegram протестирует запрет на пересылку сообщений из личного чата

«Код Дурова»: Telegram протестирует новые функции в бета-версии для iOS
Пользователи получат право запрещать пересылать личные сообщения из своих чатов в Telegram. Пока такую инновацию мессенджер добавил только для владельцев устройств от Apple и в режиме бета-теста
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

В бета-версии мессенджера Telegram для iOS у пользователей появилась функция, запрещающая контактам копировать, сохранять или пересылать сообщения из личных чатов. Об этом сообщает издание «Код Дурова». 

Пользователи с гаджетом от Apple, у которых есть доступ к бета-версии 12.5 мессенджера, для активации функции следует открыть профиль контакта и выбрать «Изменить контакт», а далее выбрать «Запретить копирование».  

Кроме этой функции пользователи получили возможность создавать напоминания на основе фраз, где упоминаются время и дата, в сообщениях. Telegram отслеживает упоминание дат и предлагает добавить напоминание. 

Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее, 11 февраля, основатель Telegram Павел Дуров сообщил о редизайне приложения для пользователей с Android. По словам Дурова, редизайн стал самым масштабным за последние десять лет. 

Telegram, разработанный Павлом Дуровым и его братом Николаем, появился 14 августа 2013 года. Под руководством Николая был создан алгоритм MTProto, который лег в основу Telegram. На основе протокола шифруются все данные в инфраструктуре Telegram.

Илья Трапезников
Telegram обновление личные данные Павел Дуров
Павел Дуров фото
Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
