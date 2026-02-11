Дуров объявил о «самом масштабном редизайне» Telegram для Android

Video

Версия Telegram для операционной системы Android получила «самый масштабный редизайн за последние 10 лет», заявил основатель мессенджера Павел Дуров. Обновление уже доступно на всех совместимых устройствах.

«Осталось доработать несколько деталей, но в целом обновление завершено — и уже доступно всем», — написал он в телеграм-канале.

На прошлой неделе команда Дурова выпустила масштабное обновление Telegram на Android, которое полностью изменило дизайн мессенджера. В приложении для iOS изменения появились в октябре 2025-го.

Telegram, разработанный Павлом Дуровым и его братом Николаем, появился 14 августа 2013 года. Под руководством Николая был создан алгоритм MTProto, который лег в основу Telegram. На основе протокола шифруются все данные в инфраструктуре Telegram.

Первый клиент был создан для iOS. В октябре этого же года появилась версия для Android.