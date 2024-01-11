Сказки и советское кино заменили «Гарри Поттера» и «Один дома» в каникулы

В новогодние каникулы топ-20 фильмов, которые россияне чаще всего смотрели по телевизору, составило исключительно отечественное кино. Популярных ранее «Гарри Поттера» и «Один дома» заменили современные сказки и советские комедии

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

«Чебурашка», «Конек-Горбунок» и «Вызов» стали самыми популярными фильмами, которые жители крупных российских городов смотрели по телевизору в период новогодних каникул. Такие данные по запросу РБК предоставил единый измеритель телеаудитории — исследовательская компания Mediascope.

Как считали Данные Mediascope представлены за период с 1 по 8 января 2024 года, а также за сопоставимые новогодние каникулы предыдущих четырех лет. Они включают подсчеты по городам России с населением больше 100 тыс. человек и учитывают аудиторию старше четырех лет. Топ передач составлен на основе двух показателей: рейтинга (то есть процента смотревших передачу от всего населения в рамках выбранной целевой группы) и доли аудитории (процента смотревших телепрограмму от всей телеаудитории).

Рейтинг «Чебурашки», вышедшего в эфир канала «Россия 1» вечером 1 января, составил 10,2%, доля — 33,3%. «Конек-Горбунок», которого тот же канал также показал в первый день нового года, собрал 6,5% рейтинга и 24% доли аудитории. У замыкающего тройку «Вызова», показанного «Первым каналом» в ту же дату, рейтинг составил 5,2%, доля — 17,4%.

В топ-20 самых популярных фильмов новогодних каникул 2024 года также попали «Холоп» (рейтинг — 5%, доля — 21%), «Последний богатырь: Посланник Тьмы» (рейтинг — 3,8%, доля — 15%), «Баба Мороз и тайна Нового года» (рейтинг — 3,1%, доля — 13%). Среди самых просматриваемых кинолент также присутствует и советская классика, например «Москва слезам не верит» (рейтинг — 3,7%, доля — 16,2%), «Иван Васильевич меняет профессию» (рейтинг — 3,3%, доля — 13,2%) и «Морозко» (рейтинг — 2,7%, доля — 17,6%).

Практически все картины были показаны в эфире «Россия 1» или «Первого». Исключением стал фильм «Иван Васильевич меняет все», вышедший в эфир на ТНТ. Представитель самого вещателя утверждает, что суммарный охват всех показов фильма составил 32,6 млн человек. «Фильм стал самой рейтинговой трансляцией ТНТ за последние пять лет», — заявили в пресс-службе вещателя.

Впервые за пять лет в топ-20 самых популярных телефильмов на новогодних каникулах не вошли иностранные ленты, часть из которых вовсе исчезла из эфира. Так, до 2022 года включительно в рейтинге традиционно присутствовали практически все части «Гарри Поттера», выходившего на СТС. Например, в 2022 году последняя часть серии заняла десятое место. А в 2021-м лучший результат франшизы показала третья серия «Гарри Поттер и узник Азкабана», попавшая на седьмую строчку.

В ноябре 2022 года ушедшая из России киностудия Warner Bros. запретила и онлайн-кинотеатрам, и телеканалам показывать свои ленты, в результате чего вещатели потеряли право ставить в эфир в том числе и «Гарри Поттера». Уже к ноябрю 2023 года доля иностранного кино на телевидении сократилась с 42 до 33%.

До 2023 года популярностью у аудитории также пользовалась новогодняя серия фильмов «Один дома» на «Первом канале». В 2023 году первые две части заняли 11-е и 12-е места соответственно, в 2022-м — девятое и 16-е.

Кроме того, до 2021 года в топ-20 кинофильмов новогодних каникул попадали и другие иностранные фильмы, например «Щелкунчик и четыре королевства» и приквел «Гарри Поттера» — «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда».

Что еще смотрели россияне на каникулах

Если смотреть на топ-20 всех телепередач, выходивших в эфир федеральных каналов на новогодние праздники, рейтинг 2024 года также возглавляет «Чебурашка». На втором месте — первый в этом году выпуск новостной программы «Вести» на канале «Россия 1» (рейтинг — 7,2%, доля — 26,1%). Среди развлекательных передач в топе — «Песни от всей души» (рейтинг — 4,3%, доля — 17,1%), концерт «Песня года — 2023» (рейтинг — 4,2%, доля — 17,3%) и «Нежность твоя. Вечер Николая Добронравова» (рейтинг — 14%, доля — 15,7%). Все они выходили на «Россия 1». Такие же программы либо их аналоги попадали в топ-20 новогодних передач и в предыдущие годы.

Среди телеканалов самым популярным у аудитории на новогодних каникулах стала «Россия 1», которую смотрели 2,3% населения и 15,1% телеаудитории. Годом ранее рейтинг флагмана ВГТРК за тот же период составлял 2,2%, доля — 13,6%.

На втором месте традиционно остается «Первый канал» с рейтингом 1,1% и долей 7,2%. На третью строчку поднялся «Пятый канал» (рейтинг — 1%, доля — 6,4%). НТВ, годом ранее занимавший в период каникул второе место, опустился на четвертое (рейтинг — 0,9%, доля — 6,1%).