Сказки и советское кино заменили «Гарри Поттера» и «Один дома» в каникулы
«Чебурашка», «Конек-Горбунок» и «Вызов» стали самыми популярными фильмами, которые жители крупных российских городов смотрели по телевизору в период новогодних каникул. Такие данные по запросу РБК предоставил единый измеритель телеаудитории — исследовательская компания Mediascope.
Как считали
Данные Mediascope представлены за период с 1 по 8 января 2024 года, а также за сопоставимые новогодние каникулы предыдущих четырех лет. Они включают подсчеты по городам России с населением больше 100 тыс. человек и учитывают аудиторию старше четырех лет. Топ передач составлен на основе двух показателей: рейтинга (то есть процента смотревших передачу от всего населения в рамках выбранной целевой группы) и доли аудитории (процента смотревших телепрограмму от всей телеаудитории).
Рейтинг «Чебурашки», вышедшего в эфир канала «Россия 1» вечером 1 января, составил 10,2%, доля — 33,3%. «Конек-Горбунок», которого тот же канал также показал в первый день нового года, собрал 6,5% рейтинга и 24% доли аудитории. У замыкающего тройку «Вызова», показанного «Первым каналом» в ту же дату, рейтинг составил 5,2%, доля — 17,4%.
В топ-20 самых популярных фильмов новогодних каникул 2024 года также попали «Холоп» (рейтинг — 5%, доля — 21%), «Последний богатырь: Посланник Тьмы» (рейтинг — 3,8%, доля — 15%), «Баба Мороз и тайна Нового года» (рейтинг — 3,1%, доля — 13%). Среди самых просматриваемых кинолент также присутствует и советская классика, например «Москва слезам не верит» (рейтинг — 3,7%, доля — 16,2%), «Иван Васильевич меняет профессию» (рейтинг — 3,3%, доля — 13,2%) и «Морозко» (рейтинг — 2,7%, доля — 17,6%).
Практически все картины были показаны в эфире «Россия 1» или «Первого». Исключением стал фильм «Иван Васильевич меняет все», вышедший в эфир на ТНТ. Представитель самого вещателя утверждает, что суммарный охват всех показов фильма составил 32,6 млн человек. «Фильм стал самой рейтинговой трансляцией ТНТ за последние пять лет», — заявили в пресс-службе вещателя.
Впервые за пять лет в топ-20 самых популярных телефильмов на новогодних каникулах не вошли иностранные ленты, часть из которых вовсе исчезла из эфира. Так, до 2022 года включительно в рейтинге традиционно присутствовали практически все части «Гарри Поттера», выходившего на СТС. Например, в 2022 году последняя часть серии заняла десятое место. А в 2021-м лучший результат франшизы показала третья серия «Гарри Поттер и узник Азкабана», попавшая на седьмую строчку.
В ноябре 2022 года ушедшая из России киностудия Warner Bros. запретила и онлайн-кинотеатрам, и телеканалам показывать свои ленты, в результате чего вещатели потеряли право ставить в эфир в том числе и «Гарри Поттера». Уже к ноябрю 2023 года доля иностранного кино на телевидении сократилась с 42 до 33%.
До 2023 года популярностью у аудитории также пользовалась новогодняя серия фильмов «Один дома» на «Первом канале». В 2023 году первые две части заняли 11-е и 12-е места соответственно, в 2022-м — девятое и 16-е.
Кроме того, до 2021 года в топ-20 кинофильмов новогодних каникул попадали и другие иностранные фильмы, например «Щелкунчик и четыре королевства» и приквел «Гарри Поттера» — «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда».
Что еще смотрели россияне на каникулах
Если смотреть на топ-20 всех телепередач, выходивших в эфир федеральных каналов на новогодние праздники, рейтинг 2024 года также возглавляет «Чебурашка». На втором месте — первый в этом году выпуск новостной программы «Вести» на канале «Россия 1» (рейтинг — 7,2%, доля — 26,1%). Среди развлекательных передач в топе — «Песни от всей души» (рейтинг — 4,3%, доля — 17,1%), концерт «Песня года — 2023» (рейтинг — 4,2%, доля — 17,3%) и «Нежность твоя. Вечер Николая Добронравова» (рейтинг — 14%, доля — 15,7%). Все они выходили на «Россия 1». Такие же программы либо их аналоги попадали в топ-20 новогодних передач и в предыдущие годы.
Среди телеканалов самым популярным у аудитории на новогодних каникулах стала «Россия 1», которую смотрели 2,3% населения и 15,1% телеаудитории. Годом ранее рейтинг флагмана ВГТРК за тот же период составлял 2,2%, доля — 13,6%.
На втором месте традиционно остается «Первый канал» с рейтингом 1,1% и долей 7,2%. На третью строчку поднялся «Пятый канал» (рейтинг — 1%, доля — 6,4%). НТВ, годом ранее занимавший в период каникул второе место, опустился на четвертое (рейтинг — 0,9%, доля — 6,1%).
Какие фильмы смотрели в Новый год на онлайн-платформах
Ранее свой рейтинг самых просматриваемых фильмов и сериалов за новогодние каникулы представил онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». Лидером на этой платформе стала киносказка «По щучьему велению». На втором месте комедия «Иван Васильевич меняет все». Замыкает тройку спецвыпуск «Чебурашка. Выходной». Абсолютные или относительные цифры сервис не раскрывает.
Похожим образом выглядит и рейтинг на «Иви»: топ-3 онлайн-сервиса представлен новым сезоном сериала «Нежность», а также «По щучьему велению» и «Чебурашка. Выходной».
Весь топ-10 новогодних каникул, по данным «Кинопоиска», состоит из проектов российского производства. При этом больше 60% подписчиков сервиса смотрели на праздниках хотя бы один иностранный фильм или сериал.