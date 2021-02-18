«Роскосмос» утвердил нового гендиректора ЦЭНКИ
Наблюдательный совет «Роскосмоса» утвердил Руслана Мухамеджанова на должности генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (АО «ЦЭНКИ»). Об этом сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации.
«Наблюдательный совет согласовал Руслана Мухамеджанова генеральным директором АО «ЦЭНКИ», — говорится в сообщении.
Мухамеджанов работает в ЦЭНКИ с 2000 года. В 2013-м он занял должность директора филиала — Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В.П. Бармина. Мухамеджанов стал и.о. генерального директора ЦЭНКИ в конце ноября 2020 года — после увольнения главы компании Андрея Охлопкова.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пояснил, что увольнение Охлопкова связано с невыполнением им стратегической задачи.