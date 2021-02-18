«Роскосмос» утвердил нового гендиректора ЦЭНКИ

Гендиректором «дочки» госкорпорации «Роскосмос» стал Руслан Мухамеджанов. Он был и.о. главы ЦЭНКИ с ноября 2020 года, после увольнения предыдущего руководителя компании Андрея Охлопкова

Наблюдательный совет «Роскосмоса» утвердил Руслана Мухамеджанова на должности генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (АО «ЦЭНКИ»). Об этом сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации.

«Наблюдательный совет согласовал Руслана Мухамеджанова генеральным директором АО «ЦЭНКИ», — говорится в сообщении.

Мухамеджанов работает в ЦЭНКИ с 2000 года. В 2013-м он занял должность директора филиала — Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В.П. Бармина. Мухамеджанов стал и.о. генерального директора ЦЭНКИ в конце ноября 2020 года — после увольнения главы компании Андрея Охлопкова.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пояснил, что увольнение Охлопкова связано с невыполнением им стратегической задачи.