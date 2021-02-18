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Технологии и медиа ,  
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«Роскосмос» утвердил нового гендиректора ЦЭНКИ

Гендиректором «дочки» госкорпорации «Роскосмос» стал Руслан Мухамеджанов. Он был и.о. главы ЦЭНКИ с ноября 2020 года, после увольнения предыдущего руководителя компании Андрея Охлопкова

Наблюдательный совет «Роскосмоса» утвердил Руслана Мухамеджанова на должности генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (АО «ЦЭНКИ»). Об этом сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации.

«Наблюдательный совет согласовал Руслана Мухамеджанова генеральным директором АО «ЦЭНКИ», — говорится в сообщении.

Мухамеджанов работает в ЦЭНКИ с 2000 года. В 2013-м он занял должность директора филиала — Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В.П. Бармина. Мухамеджанов стал и.о. генерального директора ЦЭНКИ в конце ноября 2020 года — после увольнения главы компании Андрея Охлопкова.

Рогозин назвал причину увольнения главы ЦЭНКИ Охлопкова
Общество
Фото:Максим Шипенков / AP

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пояснил, что увольнение Охлопкова связано с невыполнением им стратегической задачи.

За месяц до этого подчиненного Охлопкова, директора космического центра «Восточный» Романа Бобкова, задержали по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу. Приехавший на космодром с инспекцией Рогозин объявил выговоры Охлопкову и главному инженеру «Восточного» Владимиру Жуку. В тот же день был уволен гендиректор ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» Евгений Рогоза. В ноябре Жука арестовали по подозрению в злоупотреблениях при строительстве космодрома.

ЦЭНКИ — «дочка» госкорпорации, занимающаяся эксплуатацией космодромов и принимающая участие в строительстве космодрома Восточный. В январе 2020 года ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) было преобразовано в акционерное общество.

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