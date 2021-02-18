Российские геймеры пожаловались на кибербуллинг

Более 50% пользователей онлайн-игр из России сталкивались с агрессией со стороны других игроков. Разработчики пытаются решить проблему, но эксперты указывают, что выплеск негатива в играх помогает снизить уровень бытового насилия

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Не менее половины российских пользователей, играющих в игры, хотя бы иногда сталкивались в виртуальном пространстве с психологическим насилием — агрессией (52%), оскорблениями (53%) и троллингом (49%). К такому выводу пришли специалисты игрового подразделения Mail.ru Group MY.Games в результате опроса, проведенного совместно со службой психологической помощи «Ясное утро» (результаты есть у РБК). В опросе принимали участие 21 тыс. любителей компьютерных игр, из которых 97% играют онлайн и 83% из них общаются с другими игроками.

В России были опрошены 7 тыс. геймеров. Эти респонденты чаще, чем в других странах, испытывали на себе агрессию. Например, во Франции о ней заявили 37% опрошенных любителей игр, в Испании — 42%, в Германии и США — по 51%.

Каждый пятый (20%) респондент из России признался, что несколько раз в год сталкивается с депрессивными и тревожными состояниями, вызванными стрессом, но только 37% готовы обратиться за профессиональной психологической помощью (делали это фактически только 10%). Среди основных барьеров для подобного обращения опрошенные называли убежденность в том, что все проблемы можно решить самостоятельно или с помощью близких.

В то же время многие российские игроки отметили улучшение своего психологического состояния по сравнению с тем, каким оно было до пандемии. Стабильным его назвали 83% респондентов, тогда как до пандемии так считали 55%. «Виртуальное общение с незнакомцами у большинства игроков (71%) осталось на том же уровне, а примерно четверть опрошенных (28%) стали активнее общаться с друзьями через онлайн-игры. Таким образом, игры позволили возместить недостаток общения, связанный с пандемией и режимом самоизоляции», — отмечается в исследовании.