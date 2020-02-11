Эксперты назвали наиболее распространенные в России интернет-угрозы

Чаще всего россияне подвергались таким интернет-рискам, как мошенничество и обман, однако в пятерку наиболее распространенных угроз вошли также домогательства и троллинг

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Россия заняла 22-е место из 25 в рейтинге стран по индексу цифровой культуры (Digital Civility Index, DCI), в 2019 году с интернет-рисками столкнулись 79% российских пользователей (среднемировой показатель — 70%). Такие данные приводятся в поступившем в РБК совместном исследовании Microsoft и Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), приуроченном ко Всемирному дню безопасного интернета.

Самыми распространенными интернет-рисками в России являются:

обман и мошенничество (им подверглись 53%)

нежелательные контакты (44%)

плохое обращение (44%)

домогательства (43%)

троллинг (29%)

Среди людей в возрасте 19-35 лет таким рискам подверглись 88%, в возрасте 36-50 лет — 84%, среди 51-73-летних — 76%, среди несовершеннолетних — 73%. При этом 44% подростков знают, к кому обратиться за помощью: 29% рассказали о ситуации родителям, которых считают лучшими ролевыми моделями уважительной коммуникации в интернете.

Женщины относятся к онлайн-угрозам серьезнее, чем мужчины. Так, на вопрос о том, представляют ли интернет-риски большую проблему, положительно ответили 66% женщин и 48% мужчин.