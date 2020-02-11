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Эксперты назвали наиболее распространенные в России интернет-угрозы

Чаще всего россияне подвергались таким интернет-рискам, как мошенничество и обман, однако в пятерку наиболее распространенных угроз вошли также домогательства и троллинг
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Россия заняла 22-е место из 25 в рейтинге стран по индексу цифровой культуры (Digital Civility Index, DCI), в 2019 году с интернет-рисками столкнулись 79% российских пользователей (среднемировой показатель — 70%). Такие данные приводятся в поступившем в РБК совместном исследовании Microsoft и Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), приуроченном ко Всемирному дню безопасного интернета.

Самыми распространенными интернет-рисками в России являются:

  • обман и мошенничество (им подверглись 53%)
  • нежелательные контакты (44%)
  • плохое обращение (44%)
  • домогательства (43%)
  • троллинг (29%)

Среди людей в возрасте 19-35 лет таким рискам подверглись 88%, в возрасте 36-50 лет — 84%, среди 51-73-летних — 76%, среди несовершеннолетних — 73%. При этом 44% подростков знают, к кому обратиться за помощью: 29% рассказали о ситуации родителям, которых считают лучшими ролевыми моделями уважительной коммуникации в интернете.

Женщины относятся к онлайн-угрозам серьезнее, чем мужчины. Так, на вопрос о том, представляют ли интернет-риски большую проблему, положительно ответили 66% женщин и 48% мужчин.

В России 65% жертв интернет-угроз встречали своего обидчика в реальной жизни, что выше среднемирового показателя (48%).

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Абсолютное большинство (95%) признались, что переживали после того, как столкнулись с онлайн-рисками. Наиболее серьезные последствия повлекли за собой дискриминация, ущерб личной или профессиональной репутации, кибербуллинг, а также сексуальные домогательства.

При этом 54% россиян считают, что технологические компании и социальные медиа способны создать инструменты, которые повысили бы уровень вежливого общения в интернете, отметила менеджер по работе с госорганизациями Microsoft в России Эльза Ганеева.

У России худшие показатели по поведенческим рискам (к ним относят плохое обращение, троллинг и домогательства). Кроме того страна занимает третье с конца место по показателю, связанному с нежелательными контактами, уступая «лидерство» только Перу и ЮАР.

В пятерку стран с самой высоким DCI вошли Великобритания (52%), Нидерланды (56%), Германия (58%), Малайзия (59%) и США (60%). Худшие показатели у ЮАР (83%), Перу (81%), Колумбии (80%), России (79%) и Вьетнама (78%).

В исследовании приняли участие 12,5 тыс. человек из 25 стран. В опросе участвовали люди в возрасте от 13 до 74 лет. Фокус группа в России составила

Автор: Константин Нагаев
Теги: интернет, риски
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