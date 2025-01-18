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Технологии и медиа ,  
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Роскомнадзор сообщил о сбое в работе сервисов Wildberries

Ведомство связало сбой с аварией в одном из центров обработки данных. На данный момент проблема устранена, все сервисы маркетплейса работают стабильно, уточнили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сбой произошел в работе сервисов Wildberries, сообщил Роскомнадзор, передает ТАСС. Неполадки зафиксировали сотрудники Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Сбой связан с аварией в одном из центров обработки данных (ЦОД).

Специалисты Wildberries перераспределяют нагрузку по резервным ЦОД, сказали в ведомстве.

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Технологии и медиа
Фото:Serene Lee / Keystone Press Agency / Global Look Press

На данный момент проблема устранена, все сервисы маркетплейса работают стабильно, уточнили РБК в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. «Специалисты устранили возникшую аномалию, и наши пользователи снова могут без каких-либо ограничений пользоваться сервисами», — добавили там.

14 января в Рунете произошел масштабный сбой. Пользователи жаловались на невозможность зайти на большинство сайтов, не работали мобильные приложения. Роскомнадзор объяснил неполадки «кратковременным нарушением связности». В «Ростелекоме» заявили, что проблемы с доступом к сайтам не связаны с сетью компании. Координационный центр доменов .ru и .рф сообщил, что инфраструктура доменов и российские DNS «работают без сбоев».

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Теги
Елена Чернышова, Александр Ситюков Александр Ситюков
сбой Роскомнадзор Wildberries
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