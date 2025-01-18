Роскомнадзор сообщил о сбое в работе сервисов Wildberries
Сбой произошел в работе сервисов Wildberries, сообщил Роскомнадзор, передает ТАСС. Неполадки зафиксировали сотрудники Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.
Сбой связан с аварией в одном из центров обработки данных (ЦОД).
Специалисты Wildberries перераспределяют нагрузку по резервным ЦОД, сказали в ведомстве.
На данный момент проблема устранена, все сервисы маркетплейса работают стабильно, уточнили РБК в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. «Специалисты устранили возникшую аномалию, и наши пользователи снова могут без каких-либо ограничений пользоваться сервисами», — добавили там.
14 января в Рунете произошел масштабный сбой. Пользователи жаловались на невозможность зайти на большинство сайтов, не работали мобильные приложения. Роскомнадзор объяснил неполадки «кратковременным нарушением связности». В «Ростелекоме» заявили, что проблемы с доступом к сайтам не связаны с сетью компании. Координационный центр доменов .ru и .рф сообщил, что инфраструктура доменов и российские DNS «работают без сбоев».
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