Пользователи из России пожаловались на проблемы с доступом к AliExpress
У российских пользователей возникли проблемы с доступом к интернет-магазину AliExpress, свидетельствуют данные Сбой.рф и Downdetector.
На портале Сбой.рф зафиксировано свыше 1600 жалоб от пользователей. Некоторые из них говорят, что у них не открывается сайт, другие жалуются, что не могут авторизоваться.
В AliExpress подтвердили сложности. «Некоторые пользователи могли столкнуться с проблемами отображения стоков товаров, команда работает над устранением проблемы. В ближайшее время все функции будут доступны в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-служба AliExpress СНГ, поступившем в РБК.
Накануне, 14 января, масштабный сбой произошел в Рунете. Неполадки затронули российских провайдеров телекоммуникационный связи. Так, у ряда пользователей из России не открывались сайты РЖД, «Википедии», Google и др.
В Роскомнадзоре заявили, что зафиксировали «кратковременное нарушение связности» в Рунете. «Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования», — говорится в сообщении ведомства.
Читайте РБК в Telegram.
Глава МВД Германии обвинила Путина в «бессовестном поведении»
Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску
Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу
АвтоВАЗ сообщил о повышении цен
После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе
«Газпром» планирует массовые сокращения
Объем торгов на рынке акций достиг рекорда
В России впервые применили уголовное наказание за выезд на «встречку»
Названы районы Москвы, где жилье в аренду подешевело более чем на 12%
Медведев с трудом победил 418-ю ракетку мира на старте Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов