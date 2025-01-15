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Технологии и медиа ,  
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Пользователи из России пожаловались на проблемы с доступом к AliExpress

Пользователи из России жалуются, что у них не открывается сайт AliExpress
Фото: Serene Lee / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Serene Lee / Keystone Press Agency / Global Look Press

У российских пользователей возникли проблемы с доступом к интернет-магазину AliExpress, свидетельствуют данные Сбой.рф и Downdetector.

На портале Сбой.рф зафиксировано свыше 1600 жалоб от пользователей. Некоторые из них говорят, что у них не открывается сайт, другие жалуются, что не могут авторизоваться.

В AliExpress подтвердили сложности. «Некоторые пользователи могли столкнуться с проблемами отображения стоков товаров, команда работает над устранением проблемы. В ближайшее время все функции будут доступны в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-служба AliExpress СНГ, поступившем в РБК.

Масштабный сбой произошел в Рунете
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Накануне, 14 января, масштабный сбой произошел в Рунете. Неполадки затронули российских провайдеров телекоммуникационный связи. Так, у ряда пользователей из России не открывались сайты РЖД, «Википедии», Google и др.

В Роскомнадзоре заявили, что зафиксировали «кратковременное нарушение связности» в Рунете. «Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования», — говорится в сообщении ведомства.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Александр Ситюков Александр Ситюков
AliExpress сбой
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