Дуров заявил о блокировке в Telegram сотен призывов к насилию в США

По его словам, команда модераторов мессенджера с начала января начала получать большое количество сообщений, связанных с США, и приняла строгие меры против американских Telegram-каналов, пропагандирующих насилие

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Администрация мессенджера Telegram внимательно следит за ситуацией с беспорядками в США. Благодаря усилиям модераторов на прошлой неделе были заблокированы сотни публичных призывов к насилию, заявил основатель Telegram Павел Дуров.

По его словам, последние две недели весь мир с беспокойством следит за событиями в США. Несмотря на то, что мессенджер насчитывает всего 2% пользователей из США, администрация Telegram внимательно следит за ситуацией в Америке. «Гражданские движения во всем мире полагаются на Telegram, чтобы отстаивать права человека, не прибегая к причинению вреда», — отметил Дуров.

Он рассказал, что команда модераторов Telegram еще в начале января начала получать все больше сообщений о публичной активности, связанной с США. «Команда действовала решительно, принимая более строгие меры в отношении американских Telegram-каналов, пропагандирующих насилие», — сообщил Дуров, добавив, что на прошлой неделе модераторы заблокировали сотни публичных призывов к насилию, которые могли бы охватить десятки тысяч подписчиков.

Дуров заверил, что администрация мессенджера продолжает обрабатывать сообщения от пользователей, а также активно удаляет контент, прямо подстрекающий к насилию. «Я хотел бы поблагодарить всех, кто сообщил о публичных каналах, которые перешли черту. <...> Telegram приветствует политические дебаты, идущие со всех сторон политического спектра, но будет действовать быстро, чтобы остановить тех, кто подстрекает людей причинять вред другим», — заключил он.