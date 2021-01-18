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Чиновника из Нью-Мексико арестовали за участие в штурме Капитолия

Сотрудники Федерального бюро расследований США в столичном округе Колумбия задержали чиновника штата Нью-Мексико за участие в беспорядках на территории Капитолия в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал KVIA ABC-7 News со ссылкой на источники.

Речь идет о чиновнике округа Отеро Койе Гриффине и лидере объединения активистов Cowboys for Trump («Ковбои за Трампа»).

По информации источников телеканала, ранее в связи с вероятным участием Гриффина в беспорядках было объявлено общенациональное предупреждение.

Ранее Гриффин пообещал вернуться в Капитолий на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена 20 января. Он заявил, что планировал приехать в Вашингтон с двумя пистолетами, воспользовавшись второй поправкой к Конституции США. Телеканал также разместил заявление ФБР, в котором утверждается, что полиция Капитолия уведомила ФБР о задержании Гриффина во второй половине 17 января. За участие в беспорядках 6 января был выдан орден на его арест, добавляется в заявлении. Впоследствии Гриффина заключили под стражу.

Согласно протоколам федерального суда, Гриффину предъявлены обвинения «в преднамеренном вторжении и пребывании в режимном здании или на территории без законных полномочий». Подозреваемого удалось идентифицировать по видео, которое он выложил в социальных сетях.

Сторонники Трампа устроили штурм Капитолия 6 января, после чего на несколько часов была приостановлена работа конгресса. В результате беспорядков погибли пять человек. Впоследствии Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент, обвинив его в подстрекательстве к мятежу.

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