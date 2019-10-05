Канал RTVi не подтвердил информацию о смене собственника

Канал RTVi не подтверждает смену собственника, сообщила РБК директор новостных программ телеканала Екатерина Котрикадзе. «Мы сосредоточены на запуске нового сезона и стратегии наращивания присутствия на ключевых рынках, как ранее заявляли в СМИ», — отметила она.

По словам Котрикадзе, одним из приоритетов стратегии развития RTVi является ключевой для телеканала американский рынок.

«Активно исследуем рынок Калифорнии на предмет расширения, в ближайшее время сообщим о дате открытия там бюро», — заявила она, отметив, что представители канала проводят встречи с потенциальными партнерами и экспертами штата для определения оптимальной стратегии выхода на рынок.

Ранее «Открытые медиа» со ссылкой на источника сообщили в своем Telegram-канале о смене владельца телеканала. В публикации говорилось, что им станет бизнесмен Майкл Исраелян.

Международный русскоязычный телеканал RTVi был создан в 1997 году Владимиром Гусинским. В 2012 году владельцем телеканала стал бывший генеральный директор телеканала «Звезда» Руслан Соколов. В 2017 году RTVi был перезапущен на деньги инвестора, имя которого не называется.