«Дочка» МТС арендовала офис рядом с Кремлем
Компания МТС Ads — дочернее предприятие МТС, занимающееся рекламным бизнесом, — арендовала 622 рабочих места в сервисном офисе «Aspace Никольская», расположенном в Ветошном переулке. Об этом РБК сообщили в МТС. Сделку подтвердили и в компании Ricci, которая была по ней консультантом.
Долгосрочный договор заключен на пять лет, уточнили в пресс-службе МТС. Стоимость и точный размер арендуемой площади не раскрываются.
«Aspace Никольская» располагается в историческом здании со статусом памятника архитектуры напротив ГУМа — это часть торгового подворья купцов Мещаниновых, Гаврилова и Бубновых (Мещаниново подворье), построенного в конце XVIII века. Сервисные офисы общей площадью 6,7 тыс. кв. м занимают со второго по шестой этаж, они рассчитаны на 917 рабочих мест.
Ранее зданием владел Рост-банк Микаила Шишханова — бизнесмен использовал его под офис. В 2017 году этот объект вместе с другими его активами был передан в счет долгов сперва Фонду консолидации банковского сектора Центробанка, а затем банку непрофильных активов «Траст». Последний в 2020 году продал Мещаниново подворье за 2,58 млрд руб. фирме «Первый», которая принадлежит совладельцам сибирского ретейлера «Мария-Ра».
МТС Ads будет якорным арендатором офиса. Для Aspace заключенный договор аренды означает «почти стопроцентное заполнение» здания в Ветошном переулке, утверждает, в свою очередь, основатель и гендиректор компании Иван Гуськов.
В МТС Ads отмечают, что ключевыми факторами выбора локации стало местоположение, возможность расширения офиса внутри здания, наличие собственной парковки, а также полноценная офисная и ИТ-инфраструктура пространства.
Ранее МТС Ads располагалась в бизнес-центре Port-Plaza рядом с «Технопарком». Компания арендовала там 305 рабочих мест. Вице-президент МТС по рекламному бизнесу Елена Мельникова, комментируя новый офис, обратила внимание на рост штата компании, отметив, что сейчас в рекламном подразделении МТС работает почти 1 тыс. человек.
Как оценивают сделку аналитики
Аренда могла обойтись МТС Ads по цене от 47 тыс. до 50 тыс. руб. за рабочее место в месяц (включая НДС), полагает исполнительный директор Remain Александр Богданов. Руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова говорит о 50–55 тыс. руб. в месяц. Таким образом, аренда нового офиса будет обходиться компании в 350–410 млн руб. ежегодно.
«Aspace Никольская» — одна из немногих площадок, которая может предложить свыше 600 готовых рабочих мест под ключ, указывает замдиректора департамента офисной недвижимости NF Group Иван Соколов. При этом, по его словам, она расположена в историческом центре вблизи Кремля, у нее хорошая транспортная и пешеходная доступность.
Кроме того, в сервисном офисе есть оператор, который возьмет на себя все работы по подготовке помещения к использованию, куда будет входить не только отделка, но и оснащение мебелью, добавляет Екатерина Белова. Сейчас объект полностью готов к заезду, указывает замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов.
Сама сделка, по данным IBC Real Estate, — одна из крупнейших на столичном рынке гибких офисов в этом году. Рекорд пока принадлежит Т-банку, который снял около 3,5 тыс. рабочих мест у сети Business Club от Capital Group в бизнес-центре «Искра» на Ленинградском проспекте Москвы. Среди других крупных транзакций — аренда «Яндексом» 640 рабочих мест в «Space1 Jet Якиманка» и «Московской биржей» 620 рабочих мест в «Business Club Газетный».
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