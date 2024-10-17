 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 
Эксклюзив

«Дочка» МТС арендовала офис рядом с Кремлем

Рекламная структура МТС арендовала офис в Ветошном переулке с видом на ГУМ. Аналитики называют сделку одной из крупнейших на столичном рынке гибких офисов в 2024 году. Аренда будет стоить компании около 400 млн руб. в год
МТС MTSS ₽206,25 -0,58% Купить
Фото: a.space
Фото: a.space

Компания МТС Ads — дочернее предприятие МТС, занимающееся рекламным бизнесом, — арендовала 622 рабочих места в сервисном офисе «Aspace Никольская», расположенном в Ветошном переулке. Об этом РБК сообщили в МТС. Сделку подтвердили и в компании Ricci, которая была по ней консультантом.

Долгосрочный договор заключен на пять лет, уточнили в пресс-службе МТС. Стоимость и точный размер арендуемой площади не раскрываются.

«Aspace Никольская» располагается в историческом здании со статусом памятника архитектуры напротив ГУМа — это часть торгового подворья купцов Мещаниновых, Гаврилова и Бубновых (Мещаниново подворье), построенного в конце XVIII века. Сервисные офисы общей площадью 6,7 тыс. кв. м занимают со второго по шестой этаж, они рассчитаны на 917 рабочих мест.

В Москве выставят на торги палаты купцов XVIII века
Бизнес
Дом Кушашниковых

Ранее зданием владел Рост-банк Микаила Шишханова — бизнесмен использовал его под офис. В 2017 году этот объект вместе с другими его активами был передан в счет долгов сперва Фонду консолидации банковского сектора Центробанка, а затем банку непрофильных активов «Траст». Последний в 2020 году продал Мещаниново подворье за 2,58 млрд руб. фирме «Первый», которая принадлежит совладельцам сибирского ретейлера «Мария-Ра».

МТС Ads будет якорным арендатором офиса. Для Aspace заключенный договор аренды означает «почти стопроцентное заполнение» здания в Ветошном переулке, утверждает, в свою очередь, основатель и гендиректор компании Иван Гуськов.

В МТС Ads отмечают, что ключевыми факторами выбора локации стало местоположение, возможность расширения офиса внутри здания, наличие собственной парковки, а также полноценная офисная и ИТ-инфраструктура пространства.

Ранее МТС Ads располагалась в бизнес-центре Port-Plaza рядом с «Технопарком». Компания арендовала там 305 рабочих мест. Вице-президент МТС по рекламному бизнесу Елена Мельникова, комментируя новый офис, обратила внимание на рост штата компании, отметив, что сейчас в рекламном подразделении МТС работает почти 1 тыс. человек.

Как оценивают сделку аналитики

Аренда могла обойтись МТС Ads по цене от 47 тыс. до 50 тыс. руб. за рабочее место в месяц (включая НДС), полагает исполнительный директор Remain Александр Богданов. Руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова говорит о 50–55 тыс. руб. в месяц. Таким образом, аренда нового офиса будет обходиться компании в 350–410 млн руб. ежегодно.

Топливная «дочка» «Росатома» задумалась об офисе в центре Москвы
Бизнес
Фото:dubininsky.moscow

«Aspace Никольская» — одна из немногих площадок, которая может предложить свыше 600 готовых рабочих мест под ключ, указывает замдиректора департамента офисной недвижимости NF Group Иван Соколов. При этом, по его словам, она расположена в историческом центре вблизи Кремля, у нее хорошая транспортная и пешеходная доступность.

Кроме того, в сервисном офисе есть оператор, который возьмет на себя все работы по подготовке помещения к использованию, куда будет входить не только отделка, но и оснащение мебелью, добавляет Екатерина Белова. Сейчас объект полностью готов к заезду, указывает замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов.

Сама сделка, по данным IBC Real Estate, — одна из крупнейших на столичном рынке гибких офисов в этом году. Рекорд пока принадлежит Т-банку, который снял около 3,5 тыс. рабочих мест у сети Business Club от Capital Group в бизнес-центре «Искра» на Ленинградском проспекте Москвы. Среди других крупных транзакций — аренда «Яндексом» 640 рабочих мест в «Space1 Jet Якиманка» и «Московской биржей» 620 рабочих мест в «Business Club Газетный».

Владимир Зеленский представил «план победы»

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

«Гибрид» доехал из Китая до Парижского автосалона своим ходом

Shaman зарегистрировал товарный знак «Я русский» для алкоголя

Apple внезапно представила новый iPad mini

Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным мир на Украине

Как акцизы и минимальные цены на алкоголь изменят рынок спиртного

Собянин заявил о планах сделать программу реновации постоянной

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Дарья Молоткова
МТС аренда офисов Коммерческая недвижимость реклама
Материалы по теме
В МТС ответили на требование ФАС выплатить ₽3 млрд
Бизнес
Wildberries и Russ задумались о штаб-квартире для объединенной компании
Бизнес
HeadHunter начал переговоры о смене штаб-квартиры
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 106,08 (+0,41) Инвестиции, 16 окт, 17:28 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 97,26 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 17:28
В Белоруссии рассказали о побеге многодетной семьи из ЛатвииПолитика, 09:23
Хитрые начинают и проигрывают: кого ждет успех в мире, где нет секретовPro, 09:20
Австралия передаст Украине 49 устаревших танков Abrams на сумму $164 млнПолитика, 09:11
«Нет растущего тренда». Что будет с рынком акций до конца 2024 годаPro, 09:01
«Дочка» МТС арендовала офис рядом с КремлемТехнологии и медиа, 09:00
BI рассказал, как на Leopard и Abrams ВСУ появились «мангалы»Политика, 08:59
На Камчатке пенсионерка вписала в свою квартиру 60 мигрантовОбщество, 08:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Россия вернула электричество в обесточенные районы АбхазииОбщество, 08:37
КС решил проверить положения Налогового кодекса о «наказании за неудачу»Экономика, 08:34
Медики рассказали о травме погибшего экс-солиста One DirectionОбщество, 08:26
Минэкономразвития займется «креативом» в экономикеЭкономика, 08:25
В Минобороны рассказали, кто сильнее сопротивлялся в боях под УгледаромПолитика, 08:20
Для украинских F-16 начнут готовить молодых летчиков вместо опытныхПолитика, 08:18
Wildberries разорвал контракты с компанией БакальчукаБизнес, 08:03