Топливная «дочка» «Росатома» задумалась об офисе в центре Москвы

Дочерняя компания «Росатома», один из основных в мире производителей ядерного топлива, может снять около 12 тыс. кв. м в бизнес-центре Dubinin Sky. Если стороны договорятся, это станет крупнейшей арендной сделкой с начала года

Фото: dubininsky.moscow

Входящая в «Росатом» компания ТВЭЛ ведет переговоры с «Галс-девелопмент» об аренде у нее около 12 тыс. кв. м в строящемся бизнес-центре Dubinin Sky, расположенном на Дубининской улице рядом со станцией метро «Павелецкая». Об этом РБК рассказали три консультанта на рынке недвижимости, работавшие с этим объектом.

Окончательное решение о переезде, по словам собеседников РБК, еще не принято, но обсуждения находятся на продвинутой стадии. Они также уточняют, что помимо Dubinin Sky ТВЭЛ рассматривает для себя схожие площади и в других офисных комплексах. Конкретные объекты они не раскрыли.

Представитель «Галс-девелопмент» от комментариев отказался. В пресс-службе ТВЭЛ утверждают, что «никакого решения о переезде» компании в новый офис нет.

Что такое ТВЭЛ

Топливная компания ТВЭЛ, согласно информации на ее сайте, — один из крупнейших производителей ядерного топлива в мире. Компания выступает единственным поставщиком топлива для всех российских АЭС, а также для судовых и исследовательских реакторов в стране. В целом на долю ТВЭЛ приходится 17% мирового рынка топлива для АЭС и треть мирового рынка услуг по обогащению урана.

Компания входит в состав госкорпорации «Росатом». В холдинг включены предприятия, которые занимаются производством газовых центрифуг, обогащением урана и фабрикацией ядерного топлива, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Выручка ТВЭЛ в 2023 году увеличилась с 215,3 млрд до 313,9 млрд руб. (плюс 45% год к году), следует из ее бухгалтерской отчетности. Чистая прибыль за этот период выросла на 18,4%, до 66,7 млрд руб.

Нынешний офис ТВЭЛ находится в здании на Каширском шоссе на юге Москвы. Из выписки ЕГРН следует, что этот объект был построен еще в 1956 году, а его общая площадь составляет 32,6 тыс. кв. м. Помещения в нем принадлежат одной из дочерних структур «Росатома», а ТВЭЛ арендует их, уточнили РБК в компании. Впрочем, в последние несколько лет компания начала задумываться о переезде и искать под эти цели бизнес-центр класса А, рассказали консультанты.

«На территории площадки располагаются не только офисные, но и производственные помещения, которые арендуют организации, не относящиеся к атомной отрасли. Поэтому оперативно оценить количество людей, работающих в зданиях по адресу: Каширское шоссе, 49, не представляется возможным», — сказали в ТВЭЛ.

Что такое Dubinin Sky

Бизнес-центр на Дубининской улице будет включать в себя две 24-этажные башни общей площадью около 106 тыс. кв. м. «Галс-девелопмент» планирует полностью ввести его в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года. Сама компания специализируется на строительстве жилья и коммерческой недвижимости. В ее портфеле, к примеру, премиальные комплексы «Театральный дом» и «Сады Пекина» в центре Москвы, «Космо 4/22» на Космодамианской набережной, «Дом 56» на Фридриха Энгельса. Она также занималась строительством бизнес-центра Skylight на Ленинградском проспекте и IQ-квартала в «Москва-Сити».

По словам консультантов на рынке недвижимости, ТВЭЛ не единственная компания, которая рассматривает площади в Dubinin Sky. Так, покупкой офиса на 20 тыс. кв. м в одной из башен интересуется и крупнейший российский ретейлер X5 Group, говорит один из собеседников РБК. В «Галс-девелопмент» эту информацию не комментируют. Представитель X5 Group лишь сообщил, что никаких решений по поводу данного объекта пока не принималось.

Как оценивают сделку эксперты

Ставка аренды на помещения с отделкой в этом комплексе может составить около 38 тыс. руб. за 1 кв. м в год (без учета расходов на эксплуатацию и НДС), говорит заместитель директора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов. Площади без отделки, по его словам, обойдутся в 33 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Схожие цифры приводит и руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. Таким образом, ежегодно новый офис может обходиться ТВЭЛ в 396–456 млн руб.

Решение компании о поиске нового бизнес-центра опрошенные РБК эксперты связывают с несколькими факторами. В случае если будет выбран объект на Дубининской улице, новый офис ТВЭЛ будет находиться недалеко от головного офиса «Росатома» на Большой Ордынке, что сократит время на перемещения сотрудников между объектами, полагает директор направления по работе с арендодателями департамента офисной недвижимости NF Group Елена Акатова. Переезд в Dubinin Sky также станет улучшением условий с точки зрения расположения и качественных характеристик, добавляет Белова. С учетом фокуса на цифровизацию компании и привлечение молодых специалистов это хорошее решение, так как функциональный офис положительно влияет на HR-бренд, резюмирует Кусов.

Если стороны договорятся, то сделка станет крупнейшей на офисном рынке с точки зрения аренды в этом году, полагают консультанты. Среди примеров других крупных сделок — аренда Российским энергетическим агентством 7,7 тыс. кв. м в бизнес-центре «Литис», по данным IBC Real Estate. А Национальная авиационно-сервисная компания (НАСК) займет порядка 7 тыс. кв. м в комплексе «Березка».