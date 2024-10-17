 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

В топ претендентов на главные слова года вошли «любовь» и «мир»

В топ-10 также вошли «искусственный интеллект», «ментальное здоровье», «осознанность» и «семья». Финальный список составили с помощью ИИ, слово года объявят 17 декабря по результатам онлайн-голосования
Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости
Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

«Любовь», «мир» и «перемены» вошли в финальный список конкурса претендентов на «Слово года», который проводят импринт «Лингва» («АСТ нонфикшн»), издательство «Мир и образование» и филологический проект «Скворцовские чтения», сообщили РБК организаторы конкурса.

К отбору подключился Центр Art & Science Университета ИТМО. Его эксперты с помощью искусственного интеллекта (ИИ) выбрали топ-10 из ранее уже отобранных в топ-50. Одно из них и станет победителем.

Какие еще слова вошли в десятку:

  • «выборы»;
  • «искусственный интеллект»;
  • «ментальное здоровье»;
  • «осознанность»;
  • «семья»;
  • «ценности»;
  • «цифровизация».

Нобелевскую премию по литературе дали за «обнажение хрупкости жизни»
Общество
Хан Ган

Во время отбора ИИ применял пять критериев, среди которых частота упоминания, эмоциональный отклик у людей, а также широкое использование в разных сферах и ситуациях: от повседневного общения до упоминания в официальных документах.

Ранее организаторы конкурса сообщали, что в список претендентов на слово года вошли в том числе «СВО», «инфобизнес», «иноагент», «миграция», «тапать», «скуф» и «альтушка».

Онлайн-голосование за слово года с 17 октября по 17 ноября пройдет на странице «АСТ нонфикшн» во «ВКонтакте», в нем могут принять участие все желающие. Слово года по версии организаторов конкурса будет объявлено 7 декабря в 17:30.

Владимир Зеленский представил «план победы»

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

«Гибрид» доехал из Китая до Парижского автосалона своим ходом

Shaman зарегистрировал товарный знак «Я русский» для алкоголя

Apple внезапно представила новый iPad mini

Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным мир на Украине

Как акцизы и минимальные цены на алкоголь изменят рынок спиртного

Собянин заявил о планах сделать программу реновации постоянной

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
слово года любовь искусственный интеллект
Материалы по теме
Эрнст, Хабенский и Прилепин вошли в президентский совет по культуре
Политика
В России появилось первое учебное пособие для изучения дронов в школе
Общество
В Чите школьники на уроках музыки начали изучать творчество Shaman
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 106,08 (+0,41) Инвестиции, 16 окт, 17:28 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 97,26 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 17:28
Товарооборот России и Японии показал рост второй месяц подрядЭкономика, 06:22
В топ претендентов на главные слова года вошли «любовь» и «мир»Технологии и медиа, 06:00
В Думе предложили многодетным отцам-одиночкам досрочно уходить на пенсиюОбщество, 05:52
Глава МИД Израиля назвал «несчастным случаем» атаку позиций ООН в ЛиванеПолитика, 05:28
В штабе Трампа назвали катастрофой интервью Харрис Fox NewsПолитика, 05:21
В Британии обвинили «российских шпионов» в пожаре на складе DHLОбщество, 05:13
Аналитики подсчитали, сколько стоит жилье в 10 минутах ходьбы от метроОбщество, 05:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
КНДР объявила Южную Корею врагом и разорвала сообщениеПолитика, 04:46
Инструкторы дали советы, что может помочь при выживании на лодке в мореОбщество, 04:30
Трое погибли в ДТП с бетономешалкой в Кабардино-БалкарииОбщество, 04:16
Нетаньяху ответил на слова Макрона о создании Израиля указом ООНПолитика, 04:03
«Известия» узнали об идее запретить провайдерам использовать SpeedTestТехнологии и медиа, 03:58
NYT узнала, за кого на выборах проголосовал столетний президент СШАПолитика, 03:46
В Китае после обвинений в помощи России заявили о двойных стандартах СШАПолитика, 03:37