В топ претендентов на главные слова года вошли «любовь» и «мир»
«Любовь», «мир» и «перемены» вошли в финальный список конкурса претендентов на «Слово года», который проводят импринт «Лингва» («АСТ нонфикшн»), издательство «Мир и образование» и филологический проект «Скворцовские чтения», сообщили РБК организаторы конкурса.
К отбору подключился Центр Art & Science Университета ИТМО. Его эксперты с помощью искусственного интеллекта (ИИ) выбрали топ-10 из ранее уже отобранных в топ-50. Одно из них и станет победителем.
Какие еще слова вошли в десятку:
- «выборы»;
- «искусственный интеллект»;
- «ментальное здоровье»;
- «осознанность»;
- «семья»;
- «ценности»;
- «цифровизация».
Во время отбора ИИ применял пять критериев, среди которых частота упоминания, эмоциональный отклик у людей, а также широкое использование в разных сферах и ситуациях: от повседневного общения до упоминания в официальных документах.
Ранее организаторы конкурса сообщали, что в список претендентов на слово года вошли в том числе «СВО», «инфобизнес», «иноагент», «миграция», «тапать», «скуф» и «альтушка».
Онлайн-голосование за слово года с 17 октября по 17 ноября пройдет на странице «АСТ нонфикшн» во «ВКонтакте», в нем могут принять участие все желающие. Слово года по версии организаторов конкурса будет объявлено 7 декабря в 17:30.
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