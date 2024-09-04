«Альтушка», «скуф» и «мир» стали претендентами на победу в «Слове года»
Слова «альтушка», «аскеза», «баланс», «беспилотник» и «волонтер» возглавили топ-5 претендентов на победу в конкурсе «Слово года», инициированном импринтом «Лингва» («АСТ нонфикшн»), издательством «Мир и Образование» и филологическим проектом «Скворцовские чтения», сообщили РБК в пресс-службе проекта.
В топ-50 претендентов также вошли слова:
- Выборы (6-е место);
- Душный (8-е место);
- Инфобизнес (10-е место);
- Инфляция (11-е место);
- Иноагент (12-место);
- Искусственный интеллект (13-е место);
- Миграция (20-е место);
- Мир (21-е место);
- Мобилизация (22-е место);
- Осознанность (27-е место);
- Переговоры (30-е место);
- Победа (32-е место);
- СВО (36-е место);
- Скуф (38-е место);
- Терроризм (43-е место);
- Тапать (44-е место);
- Чиназес (49-е место);
- Эмпатия (50-е место).
Слово «альтушка» зародилось в TikTok, где контент условно делится на стрейт и альт. Стрейт — это часть публикаций, которая формируется «нормисами», то есть обычными людьми. Это все, что относится к массовой культуре. Альт — это нечто субкультурное, немейнстримное (происходит от английского слова alternative — альтернативный, иной). Обозначение «альтушка» может использоваться и в положительном, и в отрицательном ключе. Как самоназвание оно применяется в буквальном смысле, чтобы подчеркнуть, что носительница — не такая как все, уникальная.
«Аскеза» — это методика достижения духовных целей через упражнения по самодисциплине, самоограничении, самоотвержении, исполнении трудных обетов. В современном понимании это ограничение себя в чем-либо по собственному желанию с определенным намерением. Среди самых распространенных вариантов аскез можно назвать следующие: посты — отказ от пищи или от конкретных продуктов; отказ от алкоголя или табака; отказ от сна или от комфортных условий сна; сексуальное воздержание.
«Скуф» — оскорбительное прозвище мужчин с лишним весом, пивным животом, отсутствием какого-либо стиля в одежде и полным пренебрежением к занятиям спортом. К скуфам чаще всего относят людй старше 30 лет, которые работают в офисе или на заводе, получают низкую зарплату и не следят за собой. Они женаты, у них чаще всего есть дети. На досуге скуфы погружаются в видеоигры и смотрят телевизор, в редких случаях занимаются рыбалкой и охотой. Термин «скуф» образован от фамилии Алексея Скуфьина. Он был модератором раздела о политике на имиджборде «Двач» (русскоязычный форум, на котором можно оставлять комментарии анонимно и без регистрации). В 2018 году Скуфьин поссорился с другим пользователем форума и записал видеообращение с оскорблениями, в котором отмечал, что не боится деанонимизации. После этого пользователи «Двача» вычислили биографию и место жительства модератора и начали его травить.
Как указали в пресс-службе «Слова года», это слово демонстрирует высочайшую динамику поисковых запросов «Яндекса» и Google 2024 года. Руководитель направления «Русский язык» импринта «Лингва» АСТ нонфикшн Ксения Лапшина объяснила включение слова «скуф» в список номинантов тем, что оно «фигурирует в большом количестве мемов 2024 года».
«Чиназес» — это слово-мем, которое подростки используют, когда в жизни случается что-то хорошее, или чтобы показать свое позитивное отношение к чему-либо. Возникновение слова приписывают украинскому блогеру Андрэ Боярскому. Впервые оно прозвучало в одном из роликов в 2020 году. В коротком видео мужчина встречает знакомого с пачкой денег: «Добрый вечер… О-о! Чиназэс! Сюда».
«Тапать» — от английского to tap (нажимать, стучать). Слово стало популярным с так называемых развитием игр-кликеров, где необходимо тапать (от англ. to tap — постукивать) по экрану телефона, чтобы получить монетки. Разработчики таких игр обещают рано или поздно конвертировать монетки в реальную криптовалюту. Один из самых популярных примеров — игра Hamster Combat в Telegram.
Русским словом 2023 года, по версии Института русского языка имени А. С. Пушкина Академии наук, стала «нейросеть». Портал «Грамота.ру» включил в рейтинг также «джипити», или GPT, «база», «возвращенцы», «промт» и «имба».
Английским словом 2023 года по версии издательства Оксфордского университета стало разговорное rizz, означающее «персональный шарм». «2023 год ознаменовался эпохой личного и профессионального пиара. И что же нужно, чтобы привлечь к себе внимание? Очень много харизмы (или сокращенная форма — rizz)», — говорилось в сообщении.
Это слово обозначает способность привлекать другого человека с помощью стиля, обаяния или привлекательности. Оно происходит от средней части слова charisma («харизма»), что представляет собой необычную схему словообразования. Другие примеры такого словообразования: fridge от refrigerator (холодильник) и flu от influenza («грипп»).
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